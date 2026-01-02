FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
ŠOK ZA VOZAČE /

Poskupjela registracija automobila: Naknade porasle i do 60 posto

Od Nove godine registracija vozila je skuplja, i to zbog povećanja naknade za održavanje javnih cesta, koja je i najveća stavka kod tehničkog pregleda vozila.

Visina poskupljenja ovisi o volumenu motora automobila. Za manje automobile obujma motora do tisuću kubičnih centimetara naknada se povećava na 38,4 eura, što je oko 14,50 eura više nego dosad. Za veće automobile obujma motora do 1600 kubičnih centimetara naknada sada iznosi gotovo 80 eura i viša je za 30 eura.Više pogledajte u prilogu Ivana Milana.

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
2.1.2026.
21:35
Registracija VozilaTehnicki PregledOsiguranje Auta
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx