Poskupjela registracija automobila: Naknade porasle i do 60 posto

ŠOK ZA VOZAČE /

Od Nove godine registracija vozila je skuplja, i to zbog povećanja naknade za održavanje javnih cesta, koja je i najveća stavka kod tehničkog pregleda vozila.

Visina poskupljenja ovisi o volumenu motora automobila. Za manje automobile obujma motora do tisuću kubičnih centimetara naknada se povećava na 38,4 eura, što je oko 14,50 eura više nego dosad. Za veće automobile obujma motora do 1600 kubičnih centimetara naknada sada iznosi gotovo 80 eura i viša je za 30 eura.Više pogledajte u prilogu Ivana Milana.