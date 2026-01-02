FREEMAIL
'MOŽDA POSEBNO PATI' /

Modrić ne želi luksuz, već zapaljenu ruševinu na Velebitu u kojoj je čuvao koze

Pokorio je najslavnije nogometne travnjake i postao jedan od najboljih nogometaša svih vremena, ali još uvijek ima neostvarenih želja. Talijanskim medijima je otkrio o kojoj novogodišnjoj želji je riječ, a da nije vezana uz nogomet. Želja Luke Modrića je kupiti i urediti u ratu srušenu i zapaljenu kuću na Velebitu u kojoj je proveo rano djetinjstvo do 6 godine. Više pogledajte u prilogu

2.1.2026.
8:28
RTL Danas
Luka ModrićVelebitRodna KucaObnova
