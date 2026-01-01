FREEMAIL
UŽAS U NOVOJ GODINI /

U požaru u Švicarskoj 40 mrtvih, hrvatski fratar potresen: 'Tu dolaze ljudi iz cijelog svijeta'

Dočeci Nove godine u svijetu pali su u sjenu tragedije u popularnom švicarskom skijalištu Crans-Montana, gdje je u prepunom baru poginulo više od 40 ljudi.

Stotine ljudi je i ozlijeđeno kada je na dočeku Nove godine, sat i pol nakon ponoći, u baru buknuo požar. Uzrok još nije službeno utvrđen, ali se nagađa da je tragediju izazvala pirotehnika i šampanjci, nakon čega se vatra iznimno brzo proširila.

Dodatni problem bio je što se bar nalazi u podrumu pa u tom kaosu nije bilo dovoljno izlaza za evakuaciju, što je povećalo broj stradalih. O cijelom slučaju oglasilo se hrvatsko veleposlanstvo u Švicarskoj, iz kojeg su poručili kako još nema informacija nalaze li se među stradalima i hrvatski državljani.

1.1.2026.
16:56
RTL Danas
