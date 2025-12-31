Bebek zapaljuje rivu! Tajna pjesma i londonsko iznenađenje za doček 2026.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Video /

Legendarni Željko Bebek uvest će Splićane u Novu godinu. Ekskluzivno se prije koncerta javio uživo u RTL-u Danas i otkrio neke detalje.

Ovo je njegov prvi gost na Rivi u Splitu.

"Jako se radujem što sam dočekao da me Split pozove da na rivi dočekam Novu godinu. U ovoj godini bilo je svega lijepoga, a iduće godine očekujemo još ljepše i još bolje, s puno ljubavi i mira. Svima to želim", rekao je Bebek.Više pogledajte u videu