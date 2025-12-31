U top deset prihoda po glavi stanovnika, paške općine osvajaju 'ekipno zlato'

NAJUSPJEŠNIJI /

Zagreb je grad s najvećim proračunskim suficitom (123,3 milijuna eura), a Split s najvećim deficitom (11,5 milijuna eura) – pokazala je analiza Instituta za javne financije za 2024. godinu.

Najuspješniji ipak su Pažani. Od samo devet općina koje su 2024. ostvarile ukupan prihod od tri tisuće eura po stanovniku, čak su dvije općine s otoka Paga – Kolan i Povljana, a pridružila im se i Novalja koja je jedini hrvatski grad s tolikim proračunskim prihodom po glavi stanovnika.

