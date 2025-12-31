FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
NAJUSPJEŠNIJI /

U top deset prihoda po glavi stanovnika, paške općine osvajaju 'ekipno zlato'

Zagreb je grad s najvećim proračunskim suficitom (123,3 milijuna eura), a Split s najvećim deficitom  (11,5 milijuna eura) – pokazala je analiza Instituta za javne financije za 2024. godinu.

Najuspješniji ipak su Pažani. Od samo devet općina koje su 2024. ostvarile ukupan prihod od tri tisuće eura po stanovniku, čak su dvije općine s otoka Paga – Kolan i Povljana, a pridružila im se i Novalja koja je jedini hrvatski grad s tolikim proračunskim prihodom po glavi stanovnika.

Više u prilogu reporterke RTL-a Danas Nikoline Radić 

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
31.12.2025.
6:47
RTL Danas
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx