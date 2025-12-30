FREEMAIL
ZUBATO SUNCE /

Kraj 2025. dočekat ćemo uz hladnoću: Evo kakvo nas vrijeme očekuje do kraja tjedna

Stiže nam još malo hladniji zrak sa sjevera. Naime, po rubu anticiklone sa sjeverozapada, preko naših krajeva premjestit će se prilično brzo jedna hladna, ali suha fronta. U tom slučaju uglavnom neće biti oborina, nego tek prolazno povećane naoblake. Od 2025. godine oprostit ćemo se hladnoćom i zubatim suncem, ali će južina obilježiti početak 2026. Više pogledajte u prognozi Doriana Ribarića.

 

30.12.2025.
5:45
RTL Danas
