Kraj 2025. dočekat ćemo uz hladnoću: Evo kakvo nas vrijeme očekuje do kraja tjedna

ZUBATO SUNCE /

Stiže nam još malo hladniji zrak sa sjevera. Naime, po rubu anticiklone sa sjeverozapada, preko naših krajeva premjestit će se prilično brzo jedna hladna, ali suha fronta. U tom slučaju uglavnom neće biti oborina, nego tek prolazno povećane naoblake. Od 2025. godine oprostit ćemo se hladnoćom i zubatim suncem, ali će južina obilježiti početak 2026. Više pogledajte u prognozi Doriana Ribarića.