Hrvati otkrili hoće li bacati petarde za Novu godinu: 'To je tradicija!'

PITALI SMO VAS /

Splitska policija tijekom vikenda na području županije oduzela je 560 komada pirotehnike. Prekršajno je prijavljeno 18 osoba - većinom je riječ o maloljetnicima, među kojima su najmlađi desetogodišnjaci. Slične vijesti stižu i iz Zagreba.

Ondje je policija kod maloljetnika u četvrti Peščenica pronašla i oduzela veću količinu petardi, ali i pirotehniku iz zabranjene F4 kategorije. Protiv roditelja maloljetnika bit će podnesen optužni prijedlog nadležnom prekršajnom sudu u Zagrebu.

Policija upozorava roditelje da budu odgovorni te da ne poklanjaju djeci nešto od čega bi mogli stradati. Ponavljaju kako je najbolja preventiva za blagdane - nekorištenje pirotehnike, kao ni drugih eksplozivnih i ubojitih sredstava.

