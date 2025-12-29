Bum, tres! Ovo su najbolji nokauti iz FNC-ovog kaveza u 2025.

NE TREPĆITE /

Vodeća regionalna MMA organizacija, Fight Nation Championship, iza sebe ima izuzetno uspješnu i aktivnu 2025. godinu. Rasprodane arene, spektakularni nokauti i širenje izvan granica Hrvatske potvrdili su FNC-ov status apsolutnog lidera u jugoistočnoj Europi, a već najavljeni planovi za 2026. godinu obećavaju još veći iskorak na europsku scenu. Mi smo za vas izdvojili najbolje nokaute koji su po našem mišljenju obilježili 2025.