KAKAV NIZ /

Najavljeno novo veliko ime za FNC spektakl u Munchenu: Stiže i hrvatska MMA legenda

Najavljeno novo veliko ime za FNC spektakl u Munchenu: Stiže i hrvatska MMA legenda
Foto: Marko Lukunic/pixsell

Meč je zakazan u catchweightu do 79 kilograma i to je peta najavljena borba za München

25.12.2025.
21:33
Sportski.net
Marko Lukunic/pixsell
Nakon spektakla u Podgorici gdje je FNC 26 oduševio regiju, Fight Nation Championship već priprema novi borilački spektakl za 7. veljače u Münchenu. 

Nakon što je potvrđena borba za teškaški pojas između Ivana Vitasovića i Hatefa Moeila te borba za pojas lake kategorije između Francisca Barrija i Lom-Alija Eskieva, nedavno je glavni čovjek organizacije Dražen Forgač najavio i revanš Aleksandra Ilića protiv Mirana Fabjana

No, sada stiže vijest o novoj borbi za sve sladokusce. Hrvatska MMA legenda Ivica Trušček vraća se u kavez nakon najveće pobjede u karijeri i borit će se na FNC 27 priredbi u Münchenu 7. veljače. Trušček je na Oktagon 78 priredbi u Kölnu krajem listopada pobijedio "Kralja Njemačke" Christiana Eckerlina tehničkim nokautom u prvoj rundi, a sada bi se trebao boriti protiv Austrijanca Dominica Schobera. 

Meč je zakazan u catchweightu do 79 kilograma i to je peta najavljena borba za München. Na rasporedu u Munchenu je i povratak Darka Stošića koji će se boriti protiv veterana i bivšeg UFC borca, Engleza Olija Thompsona. 

POGLEDAJTE VIDEO: Liječnici su mu rekli da nikad više neće igrati: Sada zabija ključne golove na velikom natjecanju

Fnc 27Ivica Trušček
komentara
