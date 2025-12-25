Najavljeno novo veliko ime za FNC spektakl u Munchenu: Stiže i hrvatska MMA legenda

Nakon spektakla u Podgorici gdje je FNC 26 oduševio regiju, Fight Nation Championship već priprema novi borilački spektakl za 7. veljače u Münchenu.

Nakon što je potvrđena borba za teškaški pojas između Ivana Vitasovića i Hatefa Moeila te borba za pojas lake kategorije između Francisca Barrija i Lom-Alija Eskieva, nedavno je glavni čovjek organizacije Dražen Forgač najavio i revanš Aleksandra Ilića protiv Mirana Fabjana.

No, sada stiže vijest o novoj borbi za sve sladokusce. Hrvatska MMA legenda Ivica Trušček vraća se u kavez nakon najveće pobjede u karijeri i borit će se na FNC 27 priredbi u Münchenu 7. veljače. Trušček je na Oktagon 78 priredbi u Kölnu krajem listopada pobijedio "Kralja Njemačke" Christiana Eckerlina tehničkim nokautom u prvoj rundi, a sada bi se trebao boriti protiv Austrijanca Dominica Schobera.

Meč je zakazan u catchweightu do 79 kilograma i to je peta najavljena borba za München. Na rasporedu u Munchenu je i povratak Darka Stošića koji će se boriti protiv veterana i bivšeg UFC borca, Engleza Olija Thompsona.

