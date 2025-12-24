FNC najavio novi okršaj teškaša: Darko Stošić protiv Olija Thompsona u borbi 'čistog nasilja'

Fight Nation Championship FNC, ponovno je uzburkao scenu najavom novog uzbudljivog meča. Na svom službenom Instagram profilu objavili su kako će se na nadolazećem FNC 27 spektaklu u Münchenu sučeliti dva teškaša poznata po razornoj snazi, Darko "The Hammer" Stošić i Oli "The Spartan" Thompson.

Sudar nokautera u SAP Gardenu

U objavi koja je odmah privukla veliku pažnju, Fight Nation Championship je predstavio meč kao sudar "čistog nasilja". Promotivni plakat prikazuje Stošića i Thompsona spremne za akciju. "Na rasporedu u Münchenu dodana je još jedna borba teške kategorije, a ova je čisto nasilje", stoji u opisu. Organizacija je oba borca opisala kao dokazane nokautere s "teškim rukama, lošim namjerama i apsolutno nikakvim interesom za sudačke kartice". Poruka je jasna: ovo je dvoboj sirove snage koji može završiti u svakom trenutku.

Spektakl je zakazan za 7. veljače 2026. godine u impresivnoj SAP Garden areni u Münchenu. Ovim događajem FNC potvrđuje svoj proboj na europsku scenu, organizirajući priredbu u jednoj od najmodernijih dvorana u Njemačkoj, što predstavlja veliki korak za promociju sa sjedištem u Zagrebu.

Podijeljene reakcije i veliki ulog za Stošića

Kao što se i očekivalo, objava je izazvala lavinu komentara i podijelila obožavatelje. Dok su mnogi izrazili bezrezervnu podršku Darku Stošiću, šaljući mu poruke ohrabrenja, drugi su bili znatno kritičniji i skeptičniji. Zabrinutost za Stošićevu karijeru vidljiva je u komentaru jednog korisnika koji je napisao: "Treba neko da ga vrati malo na pobjedničke staze... jer još jedan poraz bi bio kraj karijere za Stošića".

Ova borba dolazi u ključnom trenutku za Stošića, koji je posljednji nastup imao u rujnu 2025. na FNC 24 priredbi u Areni Zagreb. Meč u Münchenu za njega je prilika da prekine niz i vrati se na pobjednički put. Valja napomenuti da je FNC 27 priredba iznimno jaka jer uključuje i dvije borbe za titulu: prvak teške kategorije Ivan Vitasović branit će pojas protiv Hatefa "Bossa" Moeila, dok će prvak lake kategorije Francisco "Croata" Barrio snage odmjeriti s Lom-Alijem Eskievom.

Najava borbe Stošića i Thompsona dodala je još jednu dimenziju iščekivanju FNC-ovog njemačkog debija.

