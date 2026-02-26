Preminuo prvi hrvatski ministar poljoprivrede: 'Utro je put sustavu koji i danas živi'

Preminuo je Ivan Tarnaj, prvi ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u samostalnoj Republici Hrvatskoj, izvijestili su iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Tarnaj je u srijedu ispraćen na posljednji počinak u krugu svoje obitelji.

"Kao inženjer šumarstva i čovjek koji je cijeli profesionalni život posvetio ovom resoru, utro je put u sustavu koji i danas živi i razvija se. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva izražava iskrenu sućut obitelji, prijateljima i svima koji su ga poznavali", navode.

Nakon prvih višestranačkih izbora 1990. godine postaje članom prve Vlade u demokratskoj Hrvatskoj i prvim ministrom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Dužnost je obnašao i u drugoj i trećoj hrvatskoj Vladi do 12. kolovoza 1992. Na izborima 1992. izabran je za zastupnika u Saboru. Ministrom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede ponovno postaje u petoj Vladi i dužnost obavlja do 31. prosinca 1994.

Foto: ministarstvo poljoprivrede

Ministar u Domovinskom ratu

Ivan Tarnaj bio je pukovnik Hrvatske vojske. Za doprinos pri stvaranju i oslobađanju Hrvatske odlikovan je Spomenicom Domovinskog rata, Spomenicom domovinske zahvalnosti, Redom Ante Starčevića i Redom Danice hrvatske s likom Blaža Lorkovića. Dobitnik je Povelje za razvoj sveučilišne nastave i znanosti.

Dužnost ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede preuzeo je u godinama stvaranja hrvatske države, u vrijeme Domovinskog rata, kad je uz obranu zemlje trebalo graditi i njezine temeljne institucije. U takvim okolnostima voditi resor poljoprivrede i šumarstva bilo je pitanje ostanka i sigurnosti zemlje.

Ivan Tarnaj rođen je u Satnici Đakovačkoj 9. rujna 1948. godine. Osnovnu školu polazio je u rodnom mjestu i završio je 1962. godine, a Srednju šumarsku školu završava u Delnicama 1967. godine. Diplomirao je Šumarstvo 1972. godine na Šumarskom fakultetu u Sarajevu.