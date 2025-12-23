Vaso Bakočević opet nasmijao sve! Pogledajte što je napravio nakon meča u Podgorici

Dugo očekivani FNC 26 spektakl u podgoričkoj dvorani "Morača" donio je večer punu uzbuđenja, no za domaćeg borca Vasu Bakočevića završio je na najgori mogući način. U revanšu protiv Poljaka Artura Sowińskog, crnogorski "Psihopat" doživio je težak poraz pred svojim navijačima.

Brzi kraj u "bare knuckle" okršaju

Iščekivanje borbe bilo je ogromno, dodatno podgrijano tenzijama s vaganja gdje je Bakočević prvi udario Sowińskog. Bio je to njihov drugi susret, jedanaest godina nakon što je Poljak slavio u KSW-u. Ipak, nada u osvetu brzo je ugašena. U borbi golim šakama, Sowiński je pokazao nadmoć i brutalno nokautirao Bakočevića već u prvoj rundi. Meč je trajao manje od jedne minute, ostavivši domaću publiku u potpunom šoku.

Epilog u urgentnom centru

Posljedice poraza bile su ozbiljne. Zbog teških udaraca koje je primio, Bakočević je nakon borbe prevezen u urgentni centar. Bio je to njegov drugi poraz u "bare knuckle" disciplini, nakon što je prethodno već najavio mirovinu poslije poraza od Petra Ražova. Unatoč samouvjerenim najavama i provokacijama, Poljak je u kavezu bio taj koji je imao zadnju riječ, a Bakočeviću je ostala teška lekcija i bolan oporavak.

Ali, kako ga i dalje ne bi voljeli svi fanovi MMA na ovim prostorima. Vaso je promijenio opis na svom Instagramu i nazvao se manekenom. Potez koji je nasmijao sve...

Foto: Instagram

Večer koja je trebala biti slavljenička za crnogorskog borca pretvorila se u noćnu moru, još jednom potvrdivši surovost i nepredvidivost borilačkog sporta.

