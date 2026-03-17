Nafta skuplja za 50 posto, stručnjaci upozoravaju: Proizvodnja dizela je u opasnosti
Šri Lanka je proglasila praznik kako javne institucije ne bi radile i kako bi uštedjeli na gorivu, a na Tajlandu od državnih službenika traže da nose košulje kratkih rukava umjesto odijela kako bi klima-uređaji manje radili
Cijene nafte i plina ponovno su porasle nakon što je Iran izveo napade na proizvodna postrojenja prvi put od početka rata sa SAD-om i Izraelom.
Brent sirova nafta, međunarodna referentna cijena nafte, porasla je u utorak za 3 posto na 103,2 dolara po barelu, što je gotovo 50 posto više od razine prije početka rata 28. veljače, piše The Guardian. Veleprodajne cijene plina porasle su za gotovo 3 posto na 52 eura po megavat-satu, u usporedbi s oko 30 eura prije rata.
Iran je prvi put uspješno ciljao postrojenja za proizvodnju nafte i plina, a ne samo rafinerije, terminale i skladišta.
Ujedinjeni Arapski Emirati priopćili su da je dron u ponedjeljak udario u plinsko polje Shah - jedno od najvećih na svijetu - i zapalio ga. Radovi su u utorak ostali obustavljeni dok su dužnosnici procjenjivali štetu.
Naftno polje u Iraku, Majnoon, i najveća luka i skladište nafte u UAE-u, Fujairah, također su pogođeni iranskim dronovima i raketama dok je rat ušao u treći tjedan.
Tanker je pogođen nepoznatim projektilom u blizini luke Fujairah u Omanskom zaljevu. Napad je uzrokovao požar u luci, vitalnom izvoznom terminalu gdje je zaustavljen utovar nafte državne tvrtke Adnoc. Kada normalno radi, Fujairah je izlaz za više od milijun barela nafte dnevno.
Prepolovljena proizvodnja nafte u UAE
Poremećaji prijete da će potpuno odsjeći preostali izvoz sirove nafte UAE-a s globalnih tržišta kako se kriza na Bliskom istoku produbljuje. Dnevna proizvodnja sirove nafte iz UAE-a, trećeg najvećeg proizvođača unutar OPEC kartela, više se nego prepolovila od početka sukoba.
Druga izvozna središta UAE nalaze se unutar Zaljeva, koji je zapravo odsječen od svijeta iranskim pritiskom nad Hormuškim tjesnacem, uskim plovnim putem između Irana i Omana kroz koji u normalnim vremenima prolazi petina svjetskih pošiljki nafte i petina plina.
Arapske države Perzijskog zaljeva, uključujući UAE, suočile su se s više od 2000 napada raketama i dronovima od početka američko-izraelskog rata protiv Irana, a meta su bile američke diplomatske misije i vojne baze, kao i naftna infrastruktura, luke, zračne luke te stambene i poslovne zgrade.
Cijena sirove nafte Brent i dalje je znatno ispod vrhunca od 119,50 dolara po barelu, zabilježenog tijekom rata.
Analitičari Goldman Sachsa rekli su da će najveći šok na tržištu nafte u povijesti imati veći utjecaj na proizvode poput mlaznog goriva i dizela nego na sirovu naftu.
Cijene rafiniranih proizvoda više porasle od same nafte
"Cijene mnogih rafiniranih proizvoda porasle su puno više nego sirove nafte“, rekli su analitičari Yulia Zhestkova Grigsby i Daan Struyven, donosi Bloomberg.
Ozbiljni poremećaji u opskrbi srednje teškom sirovom naftom doveli su u opasnost proizvodnju dizela, mlaznog goriva i loživog ulja.
Nestanci struje su se povećali u azijskim zemljama uz prelazak na ugljen, budući da većina nafte i plina koji teku kroz Hormuški tjesnac obično ide u Aziju.
Šri lanka proglasila praznik radi štednje goriva
Šri Lanka je svaku srijedu proglasila praznik kako službenici u javnim institucijama ne bi radili i kako bi se uštedjelo na gorivu.
Bangladeš je unaprijed uveo ramazanske praznike na sveučilištima i uveo planirana isključenja struje diljem zemlje radi uštede energije. U Tajlandu je vlada zatražila od državnih službenika da nose košulje kratkih rukava umjesto odijela kako bi se smanjila ovisnost o klima-uređajima te da se penju stepenicama umjesto liftom.
Najveći poremećaj oprskrbe naftom u povijesti
Podsjetimo, rat na Bliskom istoku izaziva najveći poremećaj u opskrbi naftom u povijesti, objavila je u četvrtak Međunarodna agencija za energiju (IEA), dan nakon što je dogovorila puštanje rekordne količine nafte iz strateških zaliha kako bi se ublažili nestašica i nagli skok cijena.
Očekuje se da će globalna opskrba u ožujku pasti za osam milijuna barela dnevno, navela je IEA u svojem najnovijem mjesečnom izvješću o tržištu nafte – što je volumen jednak gotovo osam posto svjetske potražnje – zbog blokade Hormuškog tjesnaca, uskog kanala uz iransku obalu, otkako su SAD i Izrael 28. veljače počeli zračne napade na Iran.
Izgledi IEA-e, koja savjetuje industrijalizirane zemlje, u suprotnosti su s njezinim ranijim upozorenjima o znatnom suficitu na tržištu za prvo tromjesečje 2026. godine.
Mjeseci će trebati za oporavak
Agencija je ipak dodala da bi opskrba mogla porasti u travnju jer neki proizvođači iz Perzijskog zaljeva koriste alternativne izvozne rute kako bi zaobišli Hormuški tjesnac te je navela da će na razini cijele godine proizvodnja i dalje rasti brže od globalne potražnje.
Za povratak u normalu bit će potrebni tjedni, u nekim slučajevima i mjeseci.
"Za povratak obustavljene proizvodnje nafte na razine prije krize bit će potrebni tjedni, a u nekim slučajevima i mjeseci, ovisno o stupnju složenosti polja te vremenu potrebnom za povratak radnika, opreme i resursa u regiju", priopćila je agencija.
Podsjetimo, kako bi izbjegli cjenovne šokove, i Vlada u Hrvatskoj je intervenirala i na dva tjedan ograničila cijene goriva.
