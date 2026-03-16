STRAH OD ESKALACIJE /

Ravnatelj Energetskog instituta upozorava: 'Litra goriva mogla bi doseći 2 eura ako...'

Zbog naftne krize i američki predsjednik Donald Trump sada traži da svjetske sile pošalju svoje mornarice kako bi štitile tankere s naftom čija je cijena danas dosezala 105 dolara po barelu

16.3.2026.
19:38
RTL Danas
Rat u Iranu i dalje traje, a osjeti ga cijeli svijet zbog blokade Hormuškog tjesnaca, odnosno prolaska tankera s Bliskog istoka - da Vlada nije na 2 tjedna limitirala cijene u utorak bi došlo do novog poskupljenja.

Kako RTL Danas neslužbeno doznaje, dizel bi poskupio najmanje 3 centa, a benzin 6. A pitanje koje muči sve zemlje pa tako i Hrvatsku je - što ako rat u Iranu potraje mjesecima, kolike bi cijene goriva mogle biti u tom slučaju i koliko Hrvatska ima rezervi?

Razgovarali smo s Draženom Jakšićem, ravnateljem Energetskog instituta Hrvoje Požar, koji je rekao sljedeće:

  • cijena se drži oko 100 dolara po barelu, ovisno o događanjima
  • vjeruje da će Vlada i dalje štititi cijenu, ali to ima svoju granicu
  • da litra može doći do 2 eura ako sve ovo skupa potraje više od nekoliko mjeseci
  • rezerve su za 90 dana, nikada nisu bile oslodođene, a cilj im je spriječiti nestašicu.

"Kao što smo intervenirali u ponedjeljak, tako ćemo intervenirati i dalje. Smatramo na temelju iskustava, koje smo svi zajedno prošli kao posljedice ruske agresije na Ukrajinu, da moramo imati i važan iskorak i ovog puta kako se situacija bude razvijala", rekao je premijer Andrej Plenković.

Zbog naftne krize i američki predsjednik Donald Trump sada traži da svjetske sile pošalju svoje mornarice kako bi štitile tankere s naftom čija je cijena danas dosezala 105 dolara po barelu. 

Zašto je ovaj tjesnac toliko bitan?

Podsjetimo, Hormuški tjesnac je uski prolaz koji vodi iz Perzijskog u Omanski zaljev, ujedno i glavni tankerski put kojim najveći proizvođači poput Kuvajta, Katra, Bahreina, Saudijske Arabije i Emirata prodaju naftu ostatku svijeta. Dug je oko 160 kilometara, a na najužem dijelu širok svega 39. Međutim, plovni koridor je samo 3 kilometra u svakom smjeru, pa Iran može gađati sve pokuša proći. 

Od prvog dana napada na Iran, oko 20-ak brodova bili su meta napada u Perzijskom zaljevu, od toga i nekoliko tankera, a Iran je pokušao i minirati plovni put, no Trump se pohvalio da su ih u tome spriječili. I sve postavljače mina potopili. 

Ovim je putem prije rata prolazila jedna petina svjetske nafte. Sada je promet gotovo potpuno stao pa su zemlje diljem svijeta u sve većoj panici. 

