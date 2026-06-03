Regija u šoku: U 48. godini života preminuo legendarni komentator i novinar

Cijelu regiju potresla je jako tužna vijest. U 48. godini života preminuo je Edin Avdić, velo cijenjeni bosanskohercegovački sportski novinar i komentator.

Njegov glas poznat je cijeloj regiji. Komentirao je velike utakmice Bosne i Hercegovine u brojnim sportovima, a najpoznatiji je bio pratiteljima košarke. Dugo godina radio je kao komentator TV Arena Sport. Rođen je u Sarajevu, a u mladosti je bio košarkaš. Igrao je za KK Bosnu u mlađim kategorijama, a brzo je posvetio sportskom novinarstvu kojeg je diplomirao u Sarajevu na Fakultetu političkih nauka.

Karijeru je započeo na Federalnoj televiziji, potom radio na OBN-u, gdje je stekao veliku popularnost kao komentator NBA lige, a zatim je postao jedno od zaštitnih lica televizije Arena Sport. Njegov stil komentiranja bio je obožavan među pratiteljima košarke.

Neka počiva u miru.