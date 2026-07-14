Francuzi su Španjolcima postali mušterija, a Furija je postavila i neke nove rekorde
Španjolska je momčad koja je u posljednjih 20 godina najviše puta pobijedila Francusku
Španjolska se plasirala u finale Svjetskog prvenstva nakon što su u polufinalu u Dallasu svladali Francusku 2-0 (1-0).
Pogotke su za Španjolce dali Mikel Oyarzabal (22pen) i Pedro Porro (58). Španjolcima je ovo drugo finale u povijesti, a Francuzi nisu uspjeli ući i u treće finale zaredom.
Srušili su Španjolci i nekoliko rekorda, a usput i pokazali kako njihove ponjede protiv Francuske nikako nisu slučajne.
Španjolska je momčad koja je u posljednjih 20 godina najviše puta pobijedila Francusku (7 francuskih poraza u 10 utakmica), a eliminirala ju je u tri polufinala zaredom.
SP 2026. SF: Španjolska - Francuska 2-0
UNL 2025. SF: Španjolska - Francuska 5-4
EURO 2024. SF: Španjolska - Francuska 2-1
Među europskim nacijama koje su sudjelovale u barem dva polufinala, Španjolska ima najbolju stopu prolaska u polufinale velikih turnira (Svjetsko prvenstvo/EURO), plasiravši se u sedam od osam utakmica (88%).
Španjolska je prva europska nacija koja je pobijedila u osam uzastopnih utakmica nokaut faze na velikim turnirima (Svjetsko prvenstvo/EURO).