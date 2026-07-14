Francuzi su Španjolcima postali mušterija, a Furija je postavila i neke nove rekorde

Španjolska se plasirala u finale Svjetskog prvenstva nakon što su u polufinalu u Dallasu svladali Francusku 2-0 (1-0).

Pogotke su za Španjolce dali Mikel Oyarzabal (22pen) i Pedro Porro (58). Španjolcima je ovo drugo finale u povijesti, a Francuzi nisu uspjeli ući i u treće finale zaredom.

Srušili su Španjolci i nekoliko rekorda, a usput i pokazali kako njihove ponjede protiv Francuske nikako nisu slučajne.

7 - L’Espagne est l’équipe qui a battu la France le plus de fois sur les 20 dernières années (7 défaites françaises en 10 matches).



Averti. pic.twitter.com/COZ7e6BIj5 — OptaJean (@OptaJean) July 14, 2026

Španjolska je momčad koja je u posljednjih 20 godina najviše puta pobijedila Francusku (7 francuskih poraza u 10 utakmica), a eliminirala ju je u tri polufinala zaredom.

SP 2026. SF: Španjolska - Francuska 2-0

UNL 2025. SF: Španjolska - Francuska 5-4

EURO 2024. SF: Španjolska - Francuska 2-1

🇪🇸 Spain eliminated 🇫🇷 France in three semifinals in a row!



✅ WC 2026 SF: 🇪🇸 v 🇫🇷 2-0

✅ UNL 2025 SF: 🇪🇸 v 🇫🇷 5-4

✅ EURO 2024 SF: 🇪🇸 v 🇫🇷 2-1



🇪🇸 Spain are in the WC Final for the second time in their history! pic.twitter.com/9J0kvt8xO5 — Football Meets Data (@fmeetsdata) July 14, 2026

Među europskim nacijama koje su sudjelovale u barem dva polufinala, Španjolska ima najbolju stopu prolaska u polufinale velikih turnira (Svjetsko prvenstvo/EURO), plasiravši se u sedam od osam utakmica (88%).

7/8 - Among European nations to contest at least two, Spain have the best progression rate in major tournament semi-final ties (World Cup/EURO), progressing from seven of their eight (88%).



Dominance. pic.twitter.com/idrHLD6NgK — OptaJoe (@OptaJoe) July 14, 2026

Španjolska je prva europska nacija koja je pobijedila u osam uzastopnih utakmica nokaut faze na velikim turnirima (Svjetsko prvenstvo/EURO).

1 - Spain are the first ever European nation to win eight consecutive knockout stage matches at major tournaments (World Cup/EURO).



Know-how. pic.twitter.com/pjUqW7fLeO — OptaJoe (@OptaJoe) July 14, 2026