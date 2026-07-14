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Francuzi su Španjolcima postali mušterija, a Furija je postavila i neke nove rekorde

Francuzi su Španjolcima postali mušterija, a Furija je postavila i neke nove rekorde
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Foto: Nafis Sirazetdinov/Sputnik/Profimedia

Španjolska je momčad koja je u posljednjih 20 godina najviše puta pobijedila Francusku

14.7.2026.
23:39
Sportski.net
Nafis Sirazetdinov/Sputnik/Profimedia
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Španjolska se plasirala u finale Svjetskog prvenstva nakon što su u polufinalu u Dallasu svladali Francusku 2-0 (1-0). 

Pogotke su za Španjolce dali Mikel Oyarzabal (22pen) i Pedro Porro (58). Španjolcima je ovo drugo finale u povijesti, a Francuzi nisu uspjeli ući i u treće finale zaredom. 

Srušili su Španjolci i nekoliko rekorda, a usput i pokazali kako njihove ponjede protiv Francuske nikako nisu slučajne. 

Španjolska je momčad koja je u posljednjih 20 godina najviše puta pobijedila Francusku (7 francuskih poraza u 10 utakmica), a eliminirala ju je u tri polufinala zaredom. 

SP 2026. SF: Španjolska - Francuska 2-0

UNL 2025. SF: Španjolska - Francuska 5-4

EURO 2024. SF: Španjolska - Francuska 2-1

Među europskim nacijama koje su sudjelovale u barem dva polufinala, Španjolska ima najbolju stopu prolaska u polufinale velikih turnira (Svjetsko prvenstvo/EURO), plasiravši se u sedam od osam utakmica (88%). 

Španjolska je prva europska nacija koja je pobijedila u osam uzastopnih utakmica nokaut faze na velikim turnirima (Svjetsko prvenstvo/EURO).

Sp 2026.Svjetsko Prvenstvo 2026.Španjolska
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