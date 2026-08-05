Kujica koju je udomila Lana Rupić vraćena u azil: Nakon lavine kritika oglasila se njena majka

Kujica Lou, koja je nakon spašavanja iz teških uvjeta na području Učke pronašla dom kod Lane Lourdes Rupić, kćeri glumca Gorana Višnjića, ponovno je završila u azilu. Iako se činilo da je malena kujica pronašla svoju sreću, iz Društvo za zaštitu životinja Rijeka objavili su kako je Lou vraćena te ponovno traži svoje ljude.

Podsjetimo, sredinom svibnja javnost je potresao slučaj životinja koje su živjele u iznimno teškim uvjetima na imanju muškarca na području Učke. Među spašenim psima bila je i mala kujica Lou, koja je posebno dirnula 19-godišnju Lanu Lourdes Rupić, studenticu građevinarstva i 35. Kraljicu Hrvatske.

Lana je tada s majkom Mirelom Rupić prikupila potrepštine i odnijela pomoć u azil, a upravo je Lou osvojila njezino srce. Kako je tada ispričala za Gloriju, presudni trenutak bio je kada joj se izmučena kujica sklupčala u krilu.

"Kada mi se sklupčala u krilu poput buhtlice, izgladnjela do kosti i teška valjda samo kilogram i pol, znala sam da bez nje ne mogu otići. Kao da mi je sama rekla: ‘Sada lijepo ustani i povedi me doma’", rekla je tada Lana.

Nakon udomljavanja činilo se da je Lou dobila novu priliku za život. No, nekoliko mjeseci kasnije stigla je neočekivana vijest.

Iz azila su objavili kako je Lou vraćena

"Iako nam se činilo da je sve kako treba biti i da je Lou pronašla svoje ljude, preko noći se sve promijenilo. Ustvari, nakon jednog poziva, umjesto ispunjavanja ugovora o udomljavanju malena nam je stigla u azil. Nismo se stigli niti snaći", objavili su iz azila.

Dodali su kako je Lou, koja je već prošla traumatično iskustvo na Učki, ponovno u situaciji da traži dom.

"Lou je štene koje je došlo iz horora Učka. Time je ova priča još teža. Iako je bila mala kada je od tamo otišla, boli nas duša što se opet mora boriti za dom", napisali su iz azila.

Foto: Facebook/Screenshot

Objava je izazvala brojne reakcije na društvenim mrežama. Dio pratitelja kritizirao je Lanu Rupić, podsjećajući na njezine ranije izjave o ljubavi prema životinjama i odgovornosti vlasnika.

Neki komentari bili su vrlo oštri, a korisnici su joj zamjerili što je Lou, nakon svega što je prošla, ponovno završila u azilu. Pojedini su tvrdili da udomljavanje životinja ne bi smjelo biti povezano s promocijom, već isključivo s dugoročnom brigom i odgovornošću.

"Nju je udomila ona Lana Rupić koja kao nosi titulu prijateljice životinja. Pa da se podsjetimo njenog citata: “Psi i mačke nisu predmeti koje možemo ostaviti kada nam više ne odgovaraju ili kada idemo na godišnji odmor. Oni ovise o nama i bezuvjetno nam vjeruju", stoji u jednom od komentara.

Foto: Facebook/Screenshot

"Ma čekajte je li ta preslatka mala duša bila po svim medijima od Kraljice Hrvatske Lane Rupić? Razocaranje!! Psi se ne udomljavaju za PR marketing već iz ljubavi i brige za malom dušom", navodi se u drugom komentaru.

Oglasila se Mirela Rupić

Nakon brojnih prozivki, oglasila se Lanina majka Mirela Rupić koja je odlučila iznijeti svoju stranu priče. Tvrdi kako javnost ne zna sve okolnosti zbog kojih je Lou vraćena.

Mirela je navela kako je razlog prekida udomljenja bio incident između Lou i njihove mačke.

"Ovu poruku upućujem svima koji ste se u komentarima obrušili na moju kći, a ne znate istinu. Ovdje je razlog bio brutalan napad na našu macu koju je Lou zgrabila za vrat i počela daviti", napisala je Mirela.

Foto: Facebook/Screenshot

Objasnila je kako su Lana i ona, prema njezinim riječima, učinile sve kako bi Lou omogućile što bolji život. Navela je da je pas kod njih imao najbolje uvjete, uz njihova druga dva ljubimca, te da su se svakodnevno trudile pomoći joj da se prilagodi novom okruženju.

"Borile smo se svakodnevno s novim načinom života jer je životni prostor bio pun fekalija zato što je pas došao sa kašljem i nije mogao biti cijepljen, ali nam to nikada nije bio problem", napisala je.

Mirela tvrdi kako su problemi počeli kada je Lou počela pokazivati nepoželjno ponašanje nakon što je mogla izlaziti u šetnje.

Prema njezinim riječima, kujica je počela reagirati agresivno prema drugim psima, djeci i ljudima, a situacija je kulminirala kada je napala njihovu mačku.

"Lou je zgrabila jednu od naše dvije mačke za vrat i doslovno ju počela gušiti. Da se nije reagiralo, mi bismo nju izgubili", navela je Mirela.

Dodala je kako se obratila azilu za pomoć, ali tvrdi da nije dobila pravovremenu reakciju.

"Da li je to ljudski da vas iz azila ignoriraju kod ovakvih prvih znakova da nešto nije u redu s ponašanjem psa?", zapitala se.

Mirela ističe kako odluka o vraćanju Lou nije donesena olako, nego zato što, kako tvrdi, više nije bilo moguće osigurati siguran suživot svih životinja u njihovom domu.

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"Nama sigurno nitko neće daviti naše druge životinje. To su iz azila perfidno preskočili iskazati", poručila je.

Naglasila je i kako smatra da je nepravedno da se njezina kći proziva bez poznavanja cijele situacije.

"Nemojte pljuvati drugoga dok ne znate istinu. Mi smo uistinu sve učinile za psa, a onda totalni šok da se pred očima gubila mačka jer ju je taj isti pas davio", napisala je.

'Nitko vas nije prisilio da je udomite'

Međutim, na njezine tvrdnje ubrzo je stigla reakcija jedne komentatorice koja je podsjetila na ranije objavljeni video na kojem se vidi Lou u druženju s mačkama.

"Baš čudno s obzirom da ste objavili upravo na svojem profilu video Lou i mačke kako se ljube i uživaju", napisala je.

Dodala je kako psi koji dolaze iz azila, posebno oni koji su prošli traume, često trebaju dodatnu prilagodbu i rad s njima.

"Nitko vas nije prisilio da ju udomite. Kad udomite, morate dilati s problemima. Uzeti trenera, što god", poručila je komentatorica.

Cijela priča oko Lou tako je dobila novi nastavak. Dok iz azila ističu da kujica ponovno traži dom u kojem će ostati zauvijek, Mirela Rupić tvrdi da je odluka o povratku bila posljedica ozbiljnog problema koji više nisu mogli ignorirati. Lou sada čeka novu priliku i obitelj koja će joj moći pružiti sigurnost nakon svega što je prošla.