Kći Gorana Višnjića Lana Lourdes Rupić poslala snažnu poruku: 'Ljubav se ne kupuje'

Aktualna Kraljica Hrvatske i studentica građevinarstva, Lana Lourdes Rupić (18), postala je zaštitno lice nove kampanje udruge Prijatelji životinja, podsjećajući javnost na gorući problem napuštanja životinja tijekom ljetnih mjeseci. Svojim angažmanom, Lana ne nosi samo krunu ljepote, već i titulu dugogodišnje prijateljice životinja, pozivajući građane na odgovornost i udomljavanje umjesto kupnje kućnih ljubimaca.

'Ljubav se ne kupuje'

Udruga Prijatelji životinja već 24 godine provodi kampanju pod znakovitim nazivom „Obitelj na more, a pas na ulicu?!”, kojom nastoji podići svijest o tragičnim posljedicama napuštanja životinja uoči godišnjih odmora. Ove godine, glavnu poruku prenosi Lana Lourdes Rupić, čija ljubav prema životinjama nije samo deklarativna. Njezina obitelj bogatija je za dvije udomljene kujice, Riju i Lou, koju je nedavno spasila iz teškog slučaja zanemarivanja pasa u blizini Učke. Upravo ta osobna povezanost daje dodatnu snagu kampanji.

Na vizualima kampanje, Lana pozira s veselim psima Olgom i Fendijem iz riječkog Azila za pse „Društvo za zaštitu životinja Rijeka”. Noseći zelene marame s natpisom „UDOMI ME”, Olga i Fendi simboliziraju tisuće drugih životinja koje u skloništima diljem Hrvatske čekaju svoju priliku za novi dom.

Glavna poruka, istaknuta na plakatu, jednostavna je i snažna: „Ljubav se ne kupuje. Čeka te u skloništu.” Ovim sloganom želi se naglasiti da životinje nisu roba, već članovi obitelji o kojima treba skrbiti tijekom cijelog njihova života.

Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Poznati zagovornici zaštite životinja

Inače, Lanina ljubav prema životinjama ne iznenađuje s obzirom na to da je i njezin otac Goran Višnjić godinama poznat kao veliki zagovornik zaštite životinja. Glumac redovito podržava akcije za udomljavanje, promovira odgovorno vlasništvo nad kućnim ljubimcima te se često javno zalaže za prava životinja.