Ukrajinski znanstvenici tvrde da su locirali izvanzemaljce: 'Do nas mogu unutar 20 minuta!'

Znanstvenici s Glavnog astronomskog opservatorija Ukrajine objavili su studiju koja tvrdi da su otkrili više od dvadeset golemih neidentificiranih objekata u blizini Mjeseca!

U radu koji još nije prošao neovisnu znanstvenu recenziju, autori Boris Žiljajev i njegove kolege iznijeli su hipotezu da naš satelit doista služi kao baza za izvanzemaljsku tehnologiju koja do Zemlje može stići za svega dvadeset minuta.

Što su astronomi navodno vidjeli?

Koristeći brzu kameru koja snima dvadeset sličica u sekundi u opservatoriju u selu Vinarivka, tim je 16. kolovoza i 7. rujna 2025. zabilježio snimke koje prikazuju slabe, brzo pokretne točke na pozadini Mjesečevog diska.

Te fenomene klasificirali su u dvije skupine: u atmosferske objekte, koji se doimaju usidrenima iznad određenih lunarnih regija, i u kontinentalne objekte, koji jure površinom brzinama do 11 kilometara u sekundi.

Procjene veličine variraju od 440 metara do nevjerojatnih 40 kilometara u promjeru, što bi neke od njih činilo velikima poput Manhattana.

Autori su, međutim, priznali da te kalkulacije ovise o neprovjerenim pretpostavkama o reflektivnosti i sastavu objekata.

Sinkronizirani bljeskovi i rotirajuće strukture

Studija navodi i druge neobične detalje. Objekti su navodno bljeskali u ponavljajućim uzorcima u trajanju od 0,1 do 0,5 sekundi, a posebno je zaintrigirala tvrdnja da su dva objekta, udaljena stotinama kilometara, bljesnula potpuno sinkronizirano.

Istraživači su također opisali prstenaste strukture promjera do 36 kilometara, koje se navodno okreću svake tri minute. Takva rotacija, prema njihovim izračunima, stvarala centrifugalne sile koje premašuju dvostruku vrijednost Zemljine gravitacije.

Autori su na temelju toga zaključili kako "NLO-i pokazuju inteligentno ponašanje i mogu se smatrati tehnološki naprednom civilizacijom".

Znanstvena zajednica ostaje sumnjičava

Ključni problem ove studije jest što nije prošla rigorozni proces stručne recenzije (peer-review), standardni postupak kojim neovisni stručnjaci provjeravaju metodologiju i zaključke.

Još važnije, isti istraživački tim ima povijest objava koje je njihova vlastita nacionalna akademija formalno diskreditirala.

Nacionalna akademija znanosti Ukrajine je 2022. zaključila da je raniji rad ove grupe o neidentificiranim zračnim fenomenima (UAP) sadržavao "značajne pogreške" i "nije zadovoljavao profesionalne standarde".

Taj je rad bio službeno kritiziran nakon što je harvardski astrofizičar Avi Loeb pokazao da su njihovi izračuni udaljenosti bili pogrešni za otprilike deseterostruki faktor.

Kritičari ističu da i ta nova studija o Mjesecu nasljeđuje iste strukturne slabosti: oslanja se na podatke s jedne lokacije bez paralakse za mjerenje udaljenosti, dok su signali široki tek nekoliko piksela.