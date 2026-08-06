Stjuardesa razbija mitove o besplatnoj 'ulaznici' za prvu klasu: 'Jedna stvar odmaže'

Sanjate o tome da umjesto u skučenoj ekonomskoj let provedete u udobnom sjedalu prve klase? Stjuardesa Barbara Bacilieri (33) otkrila je što zapravo odlučuje o tome hoćete li dobiti jedno od tih komfornih mjesta bez da ga platite. I pazite, popularni savjeti koji se mogu pročitati na društvenim mrežama, tvrdi ona, uglavnom ne funkcioniraju.

Barbara je Argentinka koja živi u Španjolskoj i kao članica kabinskog osoblja radi već 15 godina. Na društvenim mrežama nastupa pod imenom Barbie Bac, a njezine videozapise prate milijuni ljudi.

Prema Barbari, bolje mjesto u avionu sigurno vam neće osigurati poznato ime, elegantna odjeća niti kutija čokolade za posadu. ''Ideja da ćete biti premješteni u prvu klasu jer ste slavna osoba, lijepo odjeveni ili ste donijeli čokoladu stjuardesi, uglavnom je mit'', objašnjava.

Prednost imaju članovi programa vjernosti

Ni mladenci nemaju automatsku prednost – eventualno mogu dobiti čašu šampanjca, ali ne i bolje sjedalo. O tome tko će ga dobiti najčešće odlučuje računalni sustav aviokompanije još prije ukrcaja. Najveću prednost imaju članovi programa vjernosti, putnici sa skupljim kartama ili oni koji su kartu kupili puno ranije.

Šansu za prvu klasu mogu povećati i sitnice. ''Prijavite se čim se otvori online check-in. Ako dvije osobe imaju isti prioritet, može odlučiti upravo vrijeme prijave'', savjetuje Barbara. Prednost je i ako putujete sami, jer je lakše premjestiti jednu osobu nego cijelu obitelj.

Odjeća ipak ima određenu ulogu – ne zato što će vam odijelo otvoriti vrata prve klase, nego zato što neuredan izgled može odmoći. ''Ne morate nositi odijelo, ali uredan izgled može spriječiti da vas preskoče'', kaže Barbara.

Nakon polijetanja, dobiti luksuzno sjedalo gotovo je nemoguće. Koji je onda jedini siguran način za let u prvoj klasi bez plaćanja? Raditi za aviokompaniju. Njihovi zaposlenici mogu dobiti slobodna mjesta u prvoj klasi ako ostanu nepopunjena.

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