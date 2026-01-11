Stjuardesa otkriva: 'Ovo je najprljavije mjesto u avionu, a svi ondje stavljamo kapute'

Nakon ulaska u avion, prva stvar koju većina putnika želi je udobno se smjestiti. Skidanje kaputa, stavljanje slušalica i pospremanje torbe uobičajeni su rituali. Mnogi će svoj kaput, zajedno s ručnom prtljagom, automatski gurnuti u pretinac iznad glave kako bi oslobodili dragocjeni prostor oko sjedala. Međutim, stjuardese s dugogodišnjim iskustvom upozoravaju da je to velika pogreška.

Osoblje zrakoplova otkrilo je koje je to iznenađujuće prljavo mjesto na koje nikada ne biste trebali odlagati odjeću, a radi se upravo o pretincu za ručnu prtljagu.

Pretinac je prljaviji od zahodske školjke

Iako se čini praktičnim, pretinac iznad sjedala šokantno je prljav i definitivno nije mjesto gdje biste željeli držati odjevni predmet koji nosite na sebi. Loretta Hill, stjuardesa s desetogodišnjim iskustvom, istaknula je ovo kao jednu od čestih pogrešaka putnika. Njezina kolegica Emilia Ryan pojasnila je zašto je to tako.

"Ti pretinci iznad glave mogu postati prilično prljavi. Uglavnom zato što se ondje prenosi sva prljavština s kotačića kovčega, uz povremene nezgode poput prolivene bočice losiona", objasnila je Ryan.

Nedavna istraživanja otkrila su da su kotačići kovčega čak 58 puta prljaviji od daske na zahodskoj školjci. Zbog toga zasigurno ne želite da vaša odjeća dolazi u bliski kontakt s površinom na kojoj su ti kotačići boravili.

Pretinci se rijetko čiste

Emilia Ryan također je dodala da pretinci za prtljagu obično nisu na popisu za redovito čišćenje koje obavlja kabinsko osoblje, što znači da se ne dezinficiraju i ne brišu nakon svakog leta.

Uz to, odlaganje jakni i kaputa u njih nije praktično jer zauzimaju prostor namijenjen za kovčege i veće torbe, što može usporiti proces ukrcaja i smještaja ostalih putnika, piše Daily Mail.

Mikrobiolog Jason Tetro dodatno je pojasnio situaciju. "Za razliku od većine drugih mjesta u zrakoplovu, pretinac iznad glave obično nema mnogo ljudskog kontakta jer u njega samo guramo stvari.

Međutim, prtljaga koja se ondje stavlja sa sobom donosi vlastite bakterije zbog kontakta sa svim vrstama površina. Očekujte prisutnost bakterija kao što su Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus, a možda i pokoju gljivicu", rekao je.

Što o pretincima kažu drugi stručnjaci?

Ovo nisu prvi stručnjaci koji upozoravaju na ovu naviku. Prošlog mjeseca, stjuard Mateusz Maszczynski otkrio je da je ovo jedna od pogrešaka koje putnici često čine.

Naglasio je da kaputi zauzimaju previše prostora, usporavajući procese u zrakoplovu, te dodao da su pretinci često "odvratno prljavi" i da mu se "sama pomisao na stavljanje kaputa u pretinac iznad glave ozbiljno gadi".

Dakle, gdje je najbolje odložiti kaput? Stručnjaci savjetuju da ga držite u krilu, stavite iza leđa ili, ako ima dovoljno mjesta, pospremite u vlastitu ručnu torbu. Tako ćete izbjeći kontakt s nevidljivim, ali vrlo prisutnim nečistoćama i osigurati da vaša odjeća ostane čista.

