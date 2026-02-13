Jedan sasvim maleni čin može spasiti živote: 'Nisam uopće znala da je to moguće!'

U KBC-u Sestre milosrdnice dvije su rodilje dale svoju posteljicu u banku tkiva. Iz nje će se izdvojiti matične stanice, koje se kasnije koriste primjerice za liječenje pacijenata s teškim opeklinama.

Leon se jučer rodio i njegova posteljica je donirana.

"Nisam uopće znala da je to moguće, ali u utorak kada sam zaprimljena u bolnicu mi je stručni tim objasnio o kakvom postupku se radi i da može pomoći drugim ljudima kod transplantacije, bez razmišljanja sam odlučila da želim", kazala je Leonova majka, Ivana.

Odlučila je da želi pomoći velikom broju pacijenata i to u hitnim situacijama.

Donator ne može biti svaka trudnica

"Trudnice koje su zdrave, koje imaju zdravu trudnoću bez ikakvih rizika za infekciju To su trudnice koje ide na programirani elektivni carski rez, jer se posteljica mora uzeti u jako sterilnim uvjetima", objasnila je Vesna Gall, voditeljica Odjela rađaone u KBC-u Sestre milosrdnice.

Iz Leonove posteljice koja putuju do Klinike za traumatologiju izdvojit će se matične stanice, koje se koriste u regenerativnoj medicini, primjerice kod obnova hrskavice, kože i tkiva. Najčešće u oftalmologiji, kod opeklina i rana koje teško zacjeljuju.

Svaka je posteljica važna

Voditeljica Odjela banke tkiva KBC-a Sestre Milosrdnice, Marija Zekušić objasnila je koliko je posteljica potrebno godišnje.

"Ako mi radimo za oftalmologiju onda nam je potrebo dvije posteljice možemo napraviti stotinjak presadaka i zadovoljili smo potrebe oftalmologije. Međutim, ako imamo potrebe za teško opečene pacijente onda nam je potrebno obraditi više posteljica", rekla je Zekušić.

Jučer je još jedna otputovala iz Vinogradske bolnice u Banku tkiva gdje se osim posteljice, prikupljaju, uzimaju, testiraju i obrađuju i druga ljudska tkiva, stanice oka i kože te glava bedrene kosti....

Roditelje često ne znaju za ovu mogućnost

Rodilja Ivka kazala nam je kako se osjeća nakon što je donirala svoju posteljicu.

"Prekrasan je osjećaj, uvijek je lijepo pomagati pa zašto ne", rekla je i dodala da je procedura vrlo jednostavna.

Kao ni mnoge rodilje, Ivka nije prije znala za ovu mogućnost. Da ih na to podsjeti, tu je sestra Blaženka.

"Donacija posteljice je jedan jako lijepi čin bez ikakvog rizika za majku i dijete, a pomogne se mnogima. Svaka žena s kojom smo razgovarali, a koja je ispunjavala uvjete je pristala za donaciju. Donacija posteljice je biološki materijal koji poslije ide u patološki otpad", objasnila je Blaženka Sumpor, glavna sestra Zavoda za porodništvo KBC-a Sestre Milosrdnice.

Posteljica se čuva dvije godine

Posteljica koja prethodno prođe kroz laboratorijsku obradu čuva se dvije godine.

"Izolacija stanica je dugotrajan proces, koji prati niz koraka koji se moraju poštivati kako bi rezultati bili dobri da dobijemo stanice onakve kakve trebaju biti i kave želimo", rekla je Marina Bujić Mihica, voditeljica Odjela za kontrolu kvalitete u transfuziji KBC-a Sestre Milosrdnice.

One kasnije rade pravo malo čudo. I bezbolno je i bezopasno za roditelje, a druge pacijente spašava.