Gradi se punom parom: Prvoj tribini na Kranjčevićevoj 'nedostaju samo stolice'

Sezona se bliži kraju, a radovi na Kranjčevićevoj su u punom jeku. Stadion koji bi trebao biti otvoren sljedeće sezone počeo je poprimati konture onoga na što će ličiti kada bude dovršen i kada se "prva lopta zakotrlja".

Tako je prva tribina već izgrađena, a radovi na druge dvije su u poodmakloj fazi. Posljednja je najbliže cesti pa će ona biti posljednja dovršena, a kako Kranjčevićeva izgleda u ovom trenutku pogledajte u objavi njezina starog, ali i budućeg stanovnika – Lokomotive.

