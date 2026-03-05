FREEMAIL
Gradi se punom parom: Prvoj tribini na Kranjčevićevoj 'nedostaju samo stolice'

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Dinamo i Lokomotiva bi se na novu Kranjčevićevu trebali preseliti sljedeće sezone, nakon čega bi trebalo krenuti rušenje Maksimira

5.3.2026.
14:52
Sportski.net
Marko Lukunic/PIXSELL
Sezona se bliži kraju, a radovi na Kranjčevićevoj su u punom jeku. Stadion koji bi trebao biti otvoren sljedeće sezone počeo je poprimati konture onoga na što će ličiti kada bude dovršen i kada se "prva lopta zakotrlja".

Tako je prva tribina već izgrađena, a radovi na druge dvije su u poodmakloj fazi. Posljednja je najbliže cesti pa će ona biti posljednja dovršena, a kako Kranjčevićeva izgleda u ovom trenutku pogledajte u objavi njezina starog, ali i budućeg stanovnika – Lokomotive.

