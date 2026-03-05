Evo tko će suditi derbi na Poljudu: Hajduk ga ne smije izgubiti, a Dinamo može 'ubiti' prvenstvo

Određeni su suci za nadolazeće kolo HNL-a u kojem nas očekuje i Jedini derbi koji se ovaj put igra na Poljudu.

Od 15 sati u Splitu će na utakmici Hajduk - Dinamo pravdu dijeliti Mateo Erceg te njegovi pomoćnici Ivan Janić i Kristijan Novosel. Patrik Pavlešić bit će četvrti sudac, točnije onaj koji apsolutno ništa ne odlučuje i služi samo da treneri imaju na koga vikati, ali ne pretjerati u tome jer ih ovaj može tužiti glavnom sucu koji za to može pokazati i crveni karton. Glavni u VAR sobi bit će Mario Ze​bec, a Goran Pataki će kao njegov pomoćnik u sobi samo potvrđivati ono što šef kaže.

Ercegu će ovo biti četvrti derbi, sudio je i prvi u ovoj sezoni u rujnu u sedmom kolu, kad je Dinamo slavio 2:0 na Poljudu. Prošle sezone u svibnju na Poljudu 'pod Ercegom' je Dinamo dobio 3:1, a njegov prvi derbi bio je na Maksimiru dva mjeseca ranije kada je završilo 2:2. Hajduku je u ovoj sezoni sudio pet puta, a Dinamu šest. Hajduk ima dvije pobjede i tri poraza, a Dinamo pet pobjeda i remi.

Ante Čuljak radi dvije utakmice

Kolo otvaraju Istra i Osijek u petak u Puli od 18h, a glavni sudac je Duje Strukan. Pomoćnici Alen Jakšić i Vice Vidović, a glavni VAR Fran Jović.

Gorica i Slaven Belupo otvaraju subotnji program, pravdu od 15h dijeli Ivan Vukančić. Kruno Šarić i Marko Maloča su pomoćnici, a glavni VAR je Ante Čuljak.

U kasnijem terminu od 17:15 sati Lokomotiva dočekuje Varaždin, a sudi Antonio Melnjak. Ivan Mihalj i Patrik Krmar su pomoćnici, a glavni VAR Ivan Bebek.

U nedjelju će kolo zatvoriti Vukovar i Rijeka na Gradskom vrtu (17:45), HNS je delegirao Igora Pajača za glavnog suca. Luka Kurtović i Filip Đerđ su pomoćnici, a glavni VAR je Ante Čuljak.

Čuljak tako nakon VAR vladanja u subotu u Gorici, zapovijeda VAR-om i u nedjelju u Osijeku! Kompletan popis pogledajte OVDJE.

