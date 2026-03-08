FREEMAIL
SVI BI LUKU

Vraća li se Modrić stvarno u Real? Evo kako je odgovorio na to pitanje

Foto: Marco Canoniero/Alamy/Profimedia

'Odigrali smo sjajnu utakmicu, branili se kao momčad i na kraju zaslužili rezultat'

8.3.2026.
23:34
Sportski.net
Marco Canoniero/Alamy/Profimedia
Luka Modrić ponovno je vodio Milan do nove velike pobjede. Rossoneri su na zajedničkom stadionu svladali Nerazzurre i tako održali san o naslovu prvaka Italije živim. 

"Oduvijek smo vjerovali u to, ali idemo utakmicu po utakmicu. Odigrali smo sjajnu utakmicu, branili se kao momčad i na kraju zaslužili rezultat. Moramo nastaviti ovim putem", rekao je Luka nakon utakmice pa kratko komentirao i situaciju oko posljednjeg kornera i poništenog gola Intera:

"Ne znam točno što je bilo, ali sudac je odsvirao prije nego što je Inter zabio. Nema sumnje u to."

Ramos na stadionu

Puno se u zadnje vrijeme spominjao mogući povratak Luke u Madrid. 

"Uvijek postoje glasine, jako sam sretan ovdje u Milanu. Ramosova prisutnost na stadionu? Ha, pred kapetanom morate pobijediti."

Foto: Tiziano Ballabio/IPA Sport/ipa-agency.net/imago sportfotodienst/Profimedia

Milan je pobijedio Inter u obje sezonske utakmice u Serie A prvi put od sezone 2010./11., također pod vodstvom Massimiliana Allegrija.

Luka Modrić Ac Milan Serie A Inter
