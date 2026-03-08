Vraća li se Modrić stvarno u Real? Evo kako je odgovorio na to pitanje
'Odigrali smo sjajnu utakmicu, branili se kao momčad i na kraju zaslužili rezultat'
Luka Modrić ponovno je vodio Milan do nove velike pobjede. Rossoneri su na zajedničkom stadionu svladali Nerazzurre i tako održali san o naslovu prvaka Italije živim.
"Oduvijek smo vjerovali u to, ali idemo utakmicu po utakmicu. Odigrali smo sjajnu utakmicu, branili se kao momčad i na kraju zaslužili rezultat. Moramo nastaviti ovim putem", rekao je Luka nakon utakmice pa kratko komentirao i situaciju oko posljednjeg kornera i poništenog gola Intera:
"Ne znam točno što je bilo, ali sudac je odsvirao prije nego što je Inter zabio. Nema sumnje u to."
Ramos na stadionu
Puno se u zadnje vrijeme spominjao mogući povratak Luke u Madrid.
"Uvijek postoje glasine, jako sam sretan ovdje u Milanu. Ramosova prisutnost na stadionu? Ha, pred kapetanom morate pobijediti."
Milan je pobijedio Inter u obje sezonske utakmice u Serie A prvi put od sezone 2010./11., također pod vodstvom Massimiliana Allegrija.
