Vraća li se Modrić stvarno u Real? Evo kako je odgovorio na to pitanje

Luka Modrić ponovno je vodio Milan do nove velike pobjede. Rossoneri su na zajedničkom stadionu svladali Nerazzurre i tako održali san o naslovu prvaka Italije živim.

"Oduvijek smo vjerovali u to, ali idemo utakmicu po utakmicu. Odigrali smo sjajnu utakmicu, branili se kao momčad i na kraju zaslužili rezultat. Moramo nastaviti ovim putem", rekao je Luka nakon utakmice pa kratko komentirao i situaciju oko posljednjeg kornera i poništenog gola Intera:

"Ne znam točno što je bilo, ali sudac je odsvirao prije nego što je Inter zabio. Nema sumnje u to."

Ramos na stadionu

Puno se u zadnje vrijeme spominjao mogući povratak Luke u Madrid.

"Uvijek postoje glasine, jako sam sretan ovdje u Milanu. Ramosova prisutnost na stadionu? Ha, pred kapetanom morate pobijediti."

Foto: Tiziano Ballabio/IPA Sport/ipa-agency.net/imago sportfotodienst/Profimedia

Milan je pobijedio Inter u obje sezonske utakmice u Serie A prvi put od sezone 2010./11., također pod vodstvom Massimiliana Allegrija.

2 - AC Milan have won both of their seasonal matches against Inter in Serie A for the first time since 2010/11 campaign, also under Massimiliano Allegri. Blueprint.#MilanInter #SerieA pic.twitter.com/4MSkcFs3MS — OptaPaolo (@OptaPaolo) March 8, 2026

POGLEDAJTE VIDEO: Navijači Hajduka se opraštaju od titule, ali poručuju: 'Riba smrdi od glave'