Veliko slavlje Modrića: Milan srušio Sučićev Inter i održao san o naslovu prvaka na životu

Nogometaši Milana smanjili su zaostatak za Interom na vrhu ljestvice talijanskog prvenstva na sedam bodova zahvaljujući minimalnoj 1-0 pobjedi u međusobnom susretu u 28. kolu.

Gol koji je zadržao kakvu-takvu neizvjesnost u borbi za naslov prvaka postigao je lijevi bek Estupinan u 35. minuti nakon odličnog proigravanja Fofane.

Kapetan hrvatske reprezentacije Luka Modrić odigrao je čitav susret za Milan, dok je Petar Sučić ušao u igru za Inter u 59. minuti.

Inter je i dalje u odličnoj poziciji, vodeći je na ljestvici sa 67 bodova, dok je drugi Milan na 60.

