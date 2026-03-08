FREEMAIL
NIJE JOŠ GOTOVO /

Veliko slavlje Modrića: Milan srušio Sučićev Inter i održao san o naslovu prvaka na životu

Veliko slavlje Modrića: Milan srušio Sučićev Inter i održao san o naslovu prvaka na životu
Foto: IMAGO/imago sportfotodienst/Profimedia

Kapetan hrvatske reprezentacije Luka Modrić odigrao je čitav susret, dok je Petar Sučić ušao u igru u 59. minuti

8.3.2026.
22:52
Hina
IMAGO/imago sportfotodienst/Profimedia
Nogometaši Milana smanjili su zaostatak za Interom na vrhu ljestvice talijanskog prvenstva na sedam bodova zahvaljujući minimalnoj 1-0 pobjedi u međusobnom susretu u 28. kolu.

Gol koji je zadržao kakvu-takvu neizvjesnost u borbi za naslov prvaka postigao je lijevi bek Estupinan u 35. minuti nakon odličnog proigravanja Fofane.

Veliko slavlje Modrića: Milan srušio Sučićev Inter i održao san o naslovu prvaka na životu
Foto: Tiziano Ballabio/IPA Sport/ipa-agency.net/imago sportfotodienst/Profimedia

Kapetan hrvatske reprezentacije Luka Modrić odigrao je čitav susret za Milan, dok je Petar Sučić ušao u igru za Inter u 59. minuti.

Veliko slavlje Modrića: Milan srušio Sučićev Inter i održao san o naslovu prvaka na životu
Foto: Chris Ricco/Alamy/Profimedia

Inter je i dalje u odličnoj poziciji, vodeći je na ljestvici sa 67 bodova, dok je drugi Milan na 60.

POGLEDAJTE VIDEO: Navijači Hajduka se opraštaju od titule, ali poručuju: 'Riba smrdi od glave'

Luka ModrićAc MilanPetar SučićInterSerie A
