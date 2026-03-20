ostao u šoku

Šafarić nakon debakla u Puli: 'Ovo je prvi puta otkad sam trener, a da sam bez riječi'

Šafarić nakon debakla u Puli: 'Ovo je prvi puta otkad sam trener, a da sam bez riječi'
Foto: Sasa Miljevic/PIXSELL

20.3.2026.
Nogometaši Istre 1961 priredili su pravi šok u 27. kolu HNL-a, preokrenuvši utakmicu protiv Varaždina i slavivši s 2:1, iako su gosti dugo kontrolirali susret.

Varaždin je poveo već u 11. minuti preko Alekse Latkovića, nakon brze akcije po desnoj strani i precizne lopte na peterac. U prvom dijelu djelovali su organiziranije i opasnije, uz nekoliko prilika koje su mogle dodatno povećati prednost.

Ipak, nastavak donosi potpuni preokret. Istra je u samo tri minute okrenula rezultat, prvo je u 78. minuti zabio Marcel Heister, a zatim je u 81. minuti Josip Radošević pogodio za konačnih 2:1 i potpuni delirij domaćih navijača.

Nakon utakmice trener Varaždina ostao je vidno potresen ishodom. Priznao je za novinare Maxsporta kako je njegova momčad imala kontrolu i stvarala prilike, ali nije pronašao objašnjenje za nagli pad u završnici susreta. 

'Ovo je prvi puta otkad sam trener, a da sam skoro bez riječi. Teško je komentirati nešto nakon ovakve utakmice u kojoj si dominantan, u kojoj si iskontrolirao protivnika. Mi smo bili odlični, stvarali šanse, imali poništen pogodak. U drugom poluvremenu, promijenili su neke stvari čemu smo se trebali prilagoditi, no na kraju smo iz nekih konfuznih situacija primili pogodak', rekao je Šafarić.

