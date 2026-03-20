HNL VIKEND /

Hajduk odlazi u Vukovar, Dinamo igra gradski derbi protiv Lokomotive

Hrvatska nogometna liga nastavlja se ovog vikenda 27. kolom, a Hrvatski nogometni savez (HNS) objavio je raspored sudačkih ekipa za sve predstojeće utakmice. Posebnu pažnju privlače dva susreta koja će pratiti svi nogometni zaljubljenici – Vukovar protiv Hajduka i derbi između Lokomotive i Dinama.

Susret Vukovara i Hajduka, koji se igra na Gradskom vrtu u Osijeku, povjeren je Dariu Belu, sucu iz Osijeka, dok će mu u VAR sobi asistirati Mario Zebec. Zagrebački dvoboj Lokomotive i Dinama na Maksimiru dodijeljen je Mateu Ercegu, dok će nadzor iz VAR sobe imati Tihomir Pejin.

20.3.2026.
20:32
Sportski.net
