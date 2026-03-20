Teška ozljeda zaledila stadion u Brazilu, igrači i navijači ostali u nevjerici

Pobjeda Grêmija od 2:0 nad Vitórijom u sedmom kolu brazilskog prvenstva trebala je biti razlog za slavlje, no ostala je u sjeni jednog od najpotresnijih trenutaka sezone.

Teška ozljeda kapetana Marlona, čiji je gležanj puknuo naočigled suigrača, protivnika i navijača, zaledila je stadion i vratila bolna sjećanja na sličnu sudbinu koja je zadesila hrvatskog reprezentativca Eduarda da Silvu prije mnogo godina.

Šok i suze na travnjaku Arene do Grêmio

Igrala se 76. minuta utakmice u Porto Alegreu kada je lijevi bek Marlon krenuo u prodor. U duelu s protivničkim igračem Caíqueom, Marlonova desna noga zapela je u travnjaku, a pod težinom tijela i silinom kontakta, gležanj je neprirodno popustio. Prizor je bio stravičan. Stopalo okrenuto pod gotovo nemogućim kutom odmah je dalo naslutiti težinu ozljede.

Reakcija na terenu bila je trenutačna i visceralna. Igrači obje momčadi hvatali su se za glavu u nevjerici, a Marlonov suigrač Willian nije mogao zadržati suze. Utakmica je prekinuta na gotovo sedam minuta dok je liječnička služba imobilizirala nesretnog braniča. Dok ga je vozilo hitne pomoći odvozilo s terena, cijeli je stadion skandirao njegovo ime u snažnoj poruci podrške kapetanu koji je proživljavao najteže trenutke karijere.

Usporedba koja ledi krv u žilama

Gotovo istog trenutka, društvenim mrežama i medijima počele su se širiti usporedbe s ozljedom Eduarda da Silve iz 2008. godine. Sličnosti su bile zastrašujuće. Kao i u Eduardovom slučaju, televizijske kuće su nakon prve snimke izbjegavale prikazivati ponovljene kadrove zbog njihove brutalnosti. Šok i očaj na licima igrača bili su preslika scene s utakmice Birminghama i Arsenala.

Ipak, postoji ključna razlika u mehanizmu ozljede. Dok je Eduardo stradao kao žrtva brutalnog i izravnog starta Martina Taylora, Marlonova ozljeda bila je posljedica nesretnog spleta okolnosti, kombinacije duela i zapinjanja noge o podlogu. No, konačni ishod bio je jednako poražavajući, podsjetivši sve na krhkost profesionalne sportske karijere.

Dug put oporavka

Klub je kasnije potvrdio najgore strahove: Marlon je zadobio teški prijelom desnog skočnog zgloba. Odmah je podvrgnut operaciji, a prve prognoze govore o oporavku koji će trajati najmanje pet mjeseci. To znači da je sezona za kapetana Grêmija, ključnog čovjeka obrane i vođu momčadi, prerano završena. Njegov izostanak bit će ogroman udarac za ambicije kluba u nastavku prvenstva.

Sjećanje na Eduardovu ozljedu i posljedice koje je ostavila na njegovu karijeru, koja nakon toga više nikada nije dosegnula predviđene visine, sada lebdi nad sudbinom brazilskog braniča. Cijeli nogometni svijet nada se da će, za razliku od Eduarda, Marlonov oporavak biti potpun i da će se na terene vratiti jednako snažan kao i prije kobne večeri u Porto Alegreu.

