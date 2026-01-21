FREEMAIL
POSRNULI PRVOLIGAŠ /

Bivša zvijezda Juventus i Bayerna potpisala za klub u četvrtoj ligi

Bivša zvijezda Juventus i Bayerna potpisala za klub u četvrtoj ligi
Foto: Uk Sports Pics/sipa Press/profimedia

Costa je za Juventus odigrao 103 utakmice zabivši 10 i namjestivši 22 pogotka

21.1.2026.
14:47
Sportski.net
Uk Sports Pics/sipa Press/profimedia
Bivši brazilski reprezentativac, koji je igrao za Shakhtar, Bayern i Juventus, Douglas Costa potpisao je za Chievo Veronu – klub koji se u ovom trenutku natječe u Serie D, četvrtom rangu talijanskog nogometa.

Moglo bi se reći da je ovo savršeni spoj – posrnuli klub koji se nekada natjecao u prvoj ligi i igrač koji je bio zvijezda prije nego što je odjednom nestao. Douglas Costa karijeru je počeo u Grêmiju prije nego što je prešao u Shakhtar Donjeck. Ondje se etablirao kao jedan od najboljih igrača izvan top pet liga. To mu je donijelo transfer u Bayern vrijedan 30 milijuna eura, u kojem je Costa igrao dovoljno dobro da dobije poziv u reprezentaciju Brazila za Svjetsko prvenstvo u Rusiji. Nakon prvenstva Costa je prešao u Juventus za 40 milijuna eura, ali je zbog četiri različite ozljede propustio 27 utakmica u toj sezoni. Dvije godine kasnije pokušao se kroz posudbu u Bayernu vratiti, ali nikada više nije bio "onaj stari". Iz Juventusa je najprije otišao na posudbu u svoj Grêmio, pa u LA Galaxy, da bi potom, nakon epizode bez kluba, igrao još u Fluminenseu i Sydneyju.

Chievo, s druge strane, klub je koji je dobro poznat ljubiteljima nogometa. Od 2001. do 2019. samo su jednu sezonu proveli izvan Serie A, no nakon relegacije u Serie B 2019. upali su u velike probleme. Dugovi su bili preveliki i klub se 2021. ugasio, a spasio ga je bivši kapetan i igrač s najviše nastupa za klub u povijesti, Sergio Pellissier, koji je osnovao novi klub. Par godina kasnije Pellissier je uspio otkupiti licencu Chieva, čime je stvorena pravna osnova da "Leteći magarci" ponovno polete. Trenutno se klub natječe u četvrtom rangu te zauzima četvrto mjesto prvenstvene ljestvice, osam bodova iza vodećeg Caratesea.

Douglas CostaChievoJuventusBayern
