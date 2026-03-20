Hrvatska se našla na još jednom prestižnom popisu: Nećete vjerovati koga smo 'prešišali'

Potraga za savršenim odmorom često započinje jednim ključnim pitanjem: kakvo će biti vrijeme? Iako je ljepota vremena subjektivna, od suhog i vrućeg ljeta do svježih snježnih zima, neke su zemlje stekle globalnu reputaciju kao mjesta s gotovo idealnom klimom.

U opsežnom istraživanju U.S. News & World Report, više od 17.000 ljudi diljem svijeta ocijenilo je gdje je klima najugodnija. Rezultati otkrivaju šaroliku kartu svijeta, od mediteranskih bisera do tropskih rajeva i umjerenih oaza.

Istraživanje je pokazalo da su zemlje smještene uz velike vodene površine često percipirane kao klimatski najpovoljnije, s blagim temperaturama i obiljem sunca. Na vrhu se, očekivano, našla Europa, no lista otkriva i iznenađenja s gotovo svih kontinenata, dokazujući da se savršeno vrijeme može pronaći na najrazličitijim mjestima.

Bilo da tražite neprekidno sunce, blage zime ili svježa ljeta, svijet nudi bezbroj destinacija čija je klima sama po sebi dovoljan razlog za posjet. Odabir ovisi o osobnim preferencijama, no ova lista potvrđuje da postoje mjesta gdje je lijepo vrijeme gotovo zajamčeno.

U galeriji doznajte na kojem mjestu se našla Hrvatska.