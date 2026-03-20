Bageri okupirali Vjesnik, radi se na sve strane: Pogledajte kako izgleda rušenje kultnog nebodera

Nastavljeni su radovi na rušenju zagrebačkog Vjesnika. Sa zgrade su već uklonjena sva stakla i elementi fasade koji su se nalazili na objektu.

Prošli tjedan počelo je i uklanjanje azbesta sa 16. kata nebodera, koji je otkriven tijekom priprema za rušenje nebodera. Radovi na tom dijelu zgrade zbog toga su privremeno obustavljeni.

Opasni materijal pronađen je kao protupožarni premaz na 24 čelična stupa, što je bila uobičajena praksa u vrijeme gradnje zgrade. Zbog opasnog azbesta, produljili su se rokova na uklanjanju nebodera, koja je izgorjela u požaru u studenom prošle godine.

Ministar graditeljstva Branko Bačić ocijenio je da uklanjanje neće previše pomaknuti rokove za otvaranje podvožnjaka u Slavonskoj aveniji te da vjeruje kako bi se promet mogao otvoriti oko Uskrsa. Tvrtka Eurco ima tri mjeseca za obavljanje posla.