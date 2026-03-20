BRIDGET FONDA /

Od nevjerojatne ljepotice do zapuštene žene: Sve šokirala debljinom, a sad najavila povratak?

Foto: Media Punch, MediaPunch Inc/Alamy/Profimedia
Kao kći Petera Fonde, nećakinja Jane Fonde i unuka Henryja Fonde, njezin put u svijet glume činio se predodređenim. Ipak, svojim je talentom i karizmom brzo dokazala da nije samo još jedno slavno ime.
Bridget Fonda (62), holivudska glumica koja je svojim talentom i izgledom obarala sve rekorde devedesetih, danas je žena koja šokira svijet svojom fizičkom transformacijom. Fonda je nestala sa scene gotovo dvadeset godina, povukavši se u privatnost i obiteljski život. Odrasla u obitelji holivudskih legendi, njezina karijera u filmskoj industriji bila je predodređena, no sve se promijenilo nakon teške prometne nesreće 2003. godine, koja je označila kraj njezine glumačke karijere. Nije dugo nakon toga napustila i Hollywood, posvetivši se životu izvan reflektora, gdje je uživala u braku s skladateljem Dannyjem Elfmanom i odgajanju sina.

Međutim, nakon godina povučenosti, njezina posljednja medijska pojavljivanja izazvala su šok. Fotografije iz 2022. godine prikazale su Fonda u potpunosti neprepoznatljivom izdanju, s velikim viškom kilograma i sijedom kosom. No, što se zatim dogodilo? S novim fotografijama iz posljednjih tjedana, čini se da je Bridget prošla kroz nevjerojatnu transformaciju, gubeći oko 30 kilograma, a njezin pomlađeni izgled ponovno je potaknuo nagađanja i medijsku pažnju.

20.3.2026.
12:41
Hot.hr
Profimedia/Collage
Bridget FondaBridget Fonda KilogramiHolivudska GlumicaTransformacija
