Ljepota, glamur i legende: Evo tko je sve bio na utakmici Hrvatske i Švicarske u Zadru

Krešin dom, iako je bio četvrtak, radni dan, bio je pun. Prije utakmice tražila se karta više. Hrvatski rukometaši su nakon sedam godina ponovno došli u Zadar, a tamošnja publika jedva je čekala taj trenutak. Brončani junaci proteklih su dana boravili u Zadru i imali status rock zvijezda. Svi su se htjeli slikati s njima, porazgovarati, kad su bili na kavi, u šetnji gradom u kojem se izbornik Dagur Sigurdsson skrasio, kupio stan, uvijek je oko njih bilo ljudi, djece posebno... I to je najbitnije. Da su djeca sretna, da uživaju sa svojim idolima. Na mladima ipak svijet ostaje...

A u dvorani poznata lica. Od bivšeg hrvatskog rukometaša i reprezentativca Ivana Ninčevića do olimpijskog pobjednika Drage Vukovića. Naravno, bila je tu i svita iz HRS-a predvođena Zoranom Gopcem i predsjednikom Saveza Tomislavom Grahovcem. Nitko nije htio propustiti prvu utakmicu naših rukometaša nakon bronce na Euru i debi Sigurdssona u svom Zadru.

Opće oduševljenje i ovacije na predstavljanju dobio je Dagur Sigurdsson. Njegovi Zadrani su ga odavna prihvatili kao svog, a ime Dagur prekrstili su u Davor. Tom čovjeku je Zadar postao drugi dom, gdje provodi svaki komadić svog slobodnog vremena, gdje je šest mjeseci godišnje, kad je na Islandu zima, a kava na suncu uz more, kao i jutarnja kava s Ivanom Ninčevićem, svojim velikim prijateljem, već je postala njegov svakodnevni “đir”. Počeo je Dagur brati i masline. Svidjelo mu se...

U prvoj od dvije prijateljske utakmice, hrvatska rukometna reprezentacija je u Zadru pobijedila Švicarsku sa 34-26 (15-14). Bio je to četvrti međusobni susret ove dvije reprezentacije u posljednjih šest mjeseci, a uskoro u Osijeku slijedi i peti. Naime, nakon što su 30. listopada i 1. studenog prošle godine odigrale dva prijateljska susreta u Bernu i Kriens-Luzernu, te jednu na Europskom prvenstvu 25. siječnja ove godine, uslijedio je današnji ogled u Zadru, a u subotu će se igrati u Osijeku. Ukupno u 12 susreta protiv Švicarske hrvatska reprezentacija je slavila 11 puta, a poražena je samo jednom i to u Kriens-Luzernu prošle godine.

Pogledajte u galeriji kako je to izgledalo u četvrtak u Višnjiku.

