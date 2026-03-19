Legenda otkrila: 'Dagur je neki dan samnom išao saditi masline. Motika u ruke i ajmo. Ima talenta'

Hrvatska muška rukometna reprezentacija u četvrtak od 17.00 u Višnjiku igra prvu prijateljsku utakmicu protiv Švicarske koju možete gledati na RTL-u 2 i Voyo, a zanimljivu priču nam je ispričao jutros Ivan Ninčević, proslavljeni bivši hrvatski rukometaš i veliki prijatelj Dagura Sigurdssona. Naime, koliko se Dagur Sigurdsson naviknuo na Zadar, koliko voli grad, ljude i Hrvatsku, koliko želi biti dio svih običaja našeg ponosnog naroda, naposljetku i kakav poseban karakter ima Dagur, svjedoči i ova luda i simpatična priča. Nedavno je Ivan Ninčević s Dagurom Sigurdssonom bio u maslinama. Sadio je Dagur s Ivanom masline. I prema riječima Ninče, dobro se snašao u tome...

"Dagur i ja smo svaki dan, tradicionalno svako jutro na kavi. Družili smo se malo i nakon osvajanja bronce. Čak je i neki dan samnom išao masline saditi. Dagur je kralj, totalno se prilagodio životu u Zadru. Voli Zadar, obožava Zadar, voli Hrvatsku općenito, tu je stvarno primljen kao da je čitav život tu i njemu se sviđa i vrijeme i ljudi, sve okolo. Stvarno čovjek uživa u Zadru", govori Ivan Ninčević u razgovoru za Net.hr.

Znači, otvaramo maslenik i nazvat ćemo ga "Dagurnik".

"Hahahah, ne ne, mi ćemo njemu sad dati jednu maslinu, sad je to njegovo. Meni je stari stalno govorio da sadi neke masline. Mi imamo 56 maslina, ali neke su bile loše, pa su se mijenjale i onda sam ja morao ići tamo i mi taman bili na kavi. Govorim ja njemu - jao Dagure, taman moram ići saditi masline, kad on meni - idem i ja s tobom. Govorim mu ja - dićeš sad u masline? Nije odustajao, rekao mu ajde, dogovoreno. Ako ćeš ići, lagano uzmi staru robu, lopatu, grablje, motiku. I Boga mi, išao je frajer i sadio masline. Ma ne, jedinstven je tip Dagur. On je čovik koji je umjeren, jednostavan, ima stvarno osjećaj za ljude, za sve. Gospodin čovik u svakom smislu".

I kako mu ide sadnja maslina?

"Odlično, ima talenta, ima..."

Negdje Dagur Sigurdsson uživa zbog druge uzastopne medalje s Hrvatskom na velikom natjecanju.

"Uživa, kako ne. Puno mu znači to, obje medalje s Hrvatskom mu jako puno znače. S Njemačkom je on uzeo zlato na EP-u 2016, ali ono što je njegaq tu dovelo i sve je ta emocija, atmosfera. Niti u jednom trenutku nije zažalio što je došao. Kao što sam vam i pričao, kako je on to meni rekao, njemu je oduvijek bio san trenirati hrvatsku rukometnu reprezentaciju. Da mu je netko nekad rekao da će trenirati Hrvatsku, došao bi besplatno, plivajući. Dagur osjeća Hrvatsku, osjeća emociju koju mi Hrvati imamo, osjeća naš karakter, više je to od samog rukometa. Tu se radi o načinu života. No, sa sportske strane, budimo realni kako je Hrvatska godinama, godinama u vrhu i mi smo za njih kao Brazil u nogometu. Ponekad se mi podcjenjujemo i nismo uopće ni svjesni kakav brend imamo u rukometnoj reprezentaciji, a tako smo mali narod".

Večeras Hrvatska - Švicarska u Zadru. Nakon sedam godina opet je hrvatska rukometna reprezentacija u Zadru.

"Lijepo što je hrvatska rukometna reprezentacija nakon sedam godina opet u Zadru. Imali smo tu lijepih utakmica, lijepu podršku navijača. Šteta što nije to tako češće u Zadru, da se igraju utakmice hrvatske rukometne reprezentacije. Imamo prelijepu dvoranu, prelijepu atmosferu, ali eto. Drago nam je svima i svi jedva čekaju utakmicu. Karte se traže, zovu ljudi, prekrasno. Cili grad, dečki po gradu, jako je lijepo. Kao da se prvenstvo igra".

Znači, Ivanu Ninčeviću zvoni telefon, traži se ulaznica za utakmicu...

"Haha, znači zovu ljudi koji godinama ne zovu, sad zovu i pitaju za ulaznice, mole može li im se nabaviti. Ulaznica, dragi ljudi, nema."

I Ivan Ninčević ide na utakmicu...

"Ja i moja obitelj. Idemo svi".

Utakmica hrvatske rukometne reprezentacije u Zadru vraća Ivana Ninčevića u prošlost...

"Igrao sam i ja s reprezentacijom u Zadru, par puta u kvalifikacijama. Ma što reći. Moj grad, lijep je osjećaj ovdje igrati. Bila je jedna utakmica na kojoj se 60 minuta navijalo, na kojoj je bio i Tornado. Imao sam tu sreću da sam s reprezentacijom igrao u Zadru. Je li to bila Mađarska, ne znam sad, možda, davno je to bilo, ali ostalo mi je u lijepom sjećanju cijela ta atmosfera. Bit će lijepo i večeras, ne sumnjam u to".

Hrvatski rukometaši u Zadru imaju status rock zvijezda. Ljudi oko njih, svi im prilaze, traže autogram, selfije...

"Uspjeh prati takve statuse. Mislim da rukometaši gdje god dođu imaju status zvijezda, tako i u Zadru. Zadar je isto grad sporta i ovdje ljudi cijene sportski uspjeh i vole Hrvatsku. Zadrani jedva čekaju današnju utakmicu, da odu do Višnjika, na pozdrave dečke, da im zaplješću i zahvale se na uspjehu. Dobivamo Švicarce, neće tu biti nikakvih problema, ne bi trebalo biti. Samo neka završi sve bez ozljeda i to je najbitnije. Neka se dečki zabave, neka se napune dobrom atmosferom. Neki naši dečki daju sve od sebe, a mi ćemo sigurno uživati".

POGLEDAJTE VIDEO: Ivan Ninčević u Maksanovom korneru: 'Nisam mu htio uništiti život, nego sam donirao aparat dječjoj bolnici u Zadru'