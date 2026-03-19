Sigurdsson briljirao izjavom o sadnji maslina s Ninčevićem: Ovo je hit

Dagur Sigurdsson, izbornik hrvatske muške rukometne reprezentacije, nakon pobjede svojih odabranika u Zadru protiv Švicarske (34-26)m razgovarao je s Majom Oštro Flis. Islanđanin, koji je postao pravi Zadranin jer u Zadru ima stan i provodi pola godine sigurno, rekao je našoj Maji kako je Hrvatska pružila dobru utakmicu i kako je startala vrlo dobro u utakmicu.

"Švicarska je riskirala s igrom sedam na šest i upalilo im je u prvom dijelu. Zato i jesu Švicarci na poluvremenu zaostajali samo gol razlike. No, u drugom dijelu smo bolje odigrali obranu i sretni smo zbog pobjede i podrške publike".

Sigurdsson je nahvalio Ljevara, Martinovića, Kuzmanovića, Cindrića i otkrio je li ikad bio u Slavoniji. Naime, naši rukometaši u subotu isto od 17.00 igraju drugu prijateljsku utakmicu protiv Švicarske, uz prijenos na RTL-u i Voyo. Osijek je domaćin...

"Nisam nikad bio u Slavoniji, ne. U studenom smo igrali protiv Švicarske, prvu smo dobili, drugu izgubili, sad želim da tu drugu protiv njih odigramo dobro."

I za kraj, Sigurdsson je na jedno opušteno pitanje naše Maje Oštro Flis o sadnji maslina s prijateljem, bivšim hrvatskim reprezentativcem Ivanom Ninčevićem, što nam je Ninčević jutros otkrio u razgovoru za Net.hr, kazao ovo:

"Da, imam sreću da ovdje u Zadru imam praktički svoju obitelj i imao sam priliku da sam išao s njima i sadio masline. Bilo je lijepo, jako lijepo. Sad čekam da rode masline, čekam maslinovo ulje. Prvi put mi je to bilo, nikad prije nisam to radio. Bilo mi je to novo iskustvo i svidjelo mi se".

Podsjetimo, u prvoj od dvije prijateljske utakmice, hrvatska rukometna reprezentacija je u četvrtak Zadru pobijedila Švicarsku sa 34-26 (15-14). Bio je to četvrti međusobni susret ove dvije reprezentacije u posljednjih šest mjeseci, a uskoro u Osijeku slijedi i peti.

Naime, nakon što su 30. listopada i 1. studenog prošle godine odigrale dva prijateljska susreta u Bernu i Kriens-Luzernu, te jednu na Europskom prvenstvu 25. siječnja ove godine, uslijedio je današnji ogled u Zadru, a u subotu će se igrati u Osijeku.

Ukupno u 12 susreta protiv Švicarske hrvatska reprezentacija je slavila 11 puta, a poražena je samo jednom i to u Kriens-Luzernu prošle godine.