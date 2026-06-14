[KVIZ] Pokušaj točno odgovoriti na ova pitanja o životinjama Arktika i Antarktike

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Godinama plakala zbog gubitka, a danas slavi čudo! Kći zvijezde 'Prijatelja' napunila 20 godina
Kako se zove životinja s velikim kljovama koju koristi za izvlačenje na led i traženje hrane na morskom dnu?
No, koliko doista poznajete priče koje se kriju iza najpoznatijih stanovnika polarnih krajeva? Mislite li da znate sve o njihovim prilagodbama, staništima ili ulogama u ekosustavu? Prikupili smo najzanimljivija pitanja kako bismo testirali vaše znanje. Vrijeme je da provjerite imate li polarne životinje u malom prstu i otkrijete tajne koje se kriju iza stvorenja koja čine naše zaleđene svjetove čudesnima.