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[KVIZ] Pokušaj točno odgovoriti na ova pitanja o životinjama Arktika i Antarktike

[KVIZ] Pokušaj točno odgovoriti na ova pitanja o životinjama Arktika i Antarktike
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Foto: Shutterstock

Kako se zove životinja s velikim kljovama koju koristi za izvlačenje na led i traženje hrane na morskom dnu?

14.6.2026.
22:43
Webcafe.hr
Shutterstock
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No, koliko doista poznajete priče koje se kriju iza najpoznatijih stanovnika polarnih krajeva? Mislite li da znate sve o njihovim prilagodbama, staništima ili ulogama u ekosustavu? Prikupili smo najzanimljivija pitanja kako bismo testirali vaše znanje. Vrijeme je da provjerite imate li polarne životinje u malom prstu i otkrijete tajne koje se kriju iza stvorenja koja čine naše zaleđene svjetove čudesnima.

KvizKvizoviKviz ZnanjaživotinjePolarne životinje
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