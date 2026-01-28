Legenda u transu: 'Sad ću vam otkriti što mi je Dagur rekao o Hrvatskoj i zašto je došao'

Ivan Ninčević, proslavljeni bivši hrvatski rukometni reprezentativac, proživljavao je emotivno i napeto svaku sekundu dramatične utakmice između Hrvatske i Mađarske u 4. kolu drugog kruga Europskog prvenstva i hrvatski plasman u polufinale. Teže mu je bilo gledati utakmicu nego ih igrati. A Ninča, kum Igora Vorija, je igrao dosta ovakvih utakmica. Zna Ivan kako je to kad je emocija do grla, a težina i bitnost situacije na najvišoj mogućoj razini.

"Ma, igrat je bilo 150% lakše nego ovo. Skakao sam po kući, lupao, 'razbijao', skoro sam srčani dobio. Nevjerojatno kakva utakmica i nevjerojatno što su ovi naši rukometni ratnici napravili. Opet! Oni su junaci. Čestitke svima, od prvog do zadnjeg, čestitke mojem Daguru i stručnom stožeru. Veliki dan za hrvatski rukomet, hrvatski sport i hrvatski narod", kaže u uvodu Ivan Ninčević i nastavlja u jednom, uzbuđenom dahu...

Pokazali smo srce, hrvatsko veliko srce, emociju, zajedništvo, taj fight, mi smo hrvatski Band of brothers. Sve ono što je meni Dagur kad je bio u Zadru, kad je preuzeo Hrvatsku, rekao: 'Ivane, to je to. Ta vaša emocija, to ja želim, To nigdje nisam imao. To je to što Hrvatska ima, a drugi nemaju.' Dagur je tu došao zbog emocije, zbog srca, zbog tog je došao tu. Otkrio mi je i sljedeće, rekao ovo - 'Ivane, da mi je netko rekao da ću biti izbornik Hrvatske, hoću li biti, ja bih došao i besplatno, pješice. To je ono što mi je prvo rekao - došao je zbog emocije i srca, svega onog što mi imamo, a što nema puno ekipa, da ginu tako za reprezentaciju, domovinu, naciju. Ivan Ninčević za Net.hr.

"Loše smo krenuli, mučili smo se na početku, strašno smo se mučili ispočetka. I Mađari su igrali odlično s ovih 7 igrača u igri sedam na šest. Nisu nam u prvom dijelu golmani nešto dobro reagirali, ali u drugom dijelu su eksplodiralu, kao i svi ostali. Izvukli su iz pete zadnji atom snage. Ne znam koga bi prije nahvalio. Kuzma je stvarno branio kad je trebao, dignuo je s ključnim obranama situaciju. Cijela ekipa je bila strašna. Klarica, polomljeni Martinović, svaka čast svima, svima do jednog. Eto sad svima koji misle domaćinski smo došli do srebra prošle godine na SP-u, nismo, nego imamo kvalitetnu, vrhunsku, odličnu, ratničku, emotivnu i požrtvovnu momčad. Imamo izbornika koji stvarno povlači prave poteze u pravom trenutku. Ponosan sam na dečke i na to što sam Hrvat. Ma, van sebe sam!"

Foto: Javier Soriano/afp/profimedia

Nije tu stao...

"Mađari su se htjeli osvetiti za četvrtfinale SP-a u Zagrebu i za ono što smo im napravili. I u redu, to je sportski i sve, ali pokazali smo srce, hrvatsko veliko srce, emociju, zajedništvo, taj fight, mi smo hrvatski Band of brothers. Sve ono što je meni Dagur kad je bio u Zadru, kad je preuzeo Hrvatsku, rekao: 'Ivane, to je to. Ta vaša emocija, to ja želim, To nigdje nisam imao. To je to što Hrvatska ima, a drugi nemaju.' Dagur je tu došao zbog emocije, zbog srca, zbog tog je došao tu. Otkrio mi je i sljedeće, rekao ovo - 'Ivane, da mi je netko rekao da ću biti izbornik Hrvatske, hoću li biti, ja bih došao i besplatno, pješice. To je ono što mi je prvo rekao - došao je zbog emocije i srca, svega onog što mi imamo, a što nema puno ekipa, da ginu tako za reprezentaciju, domovinu, naciju."

Foto: Javier Soriano/afp/profimedia

Ninčević je kazao nešto jako bitno...

"Prave reprezentacije i kad igraju loše, pobjeđuju. To se danas dogodilo. Svaka čast Davidu Mandiću. Probijanje iznudi majstor, pa zabije gol u samoj završnici. Svi su bili vrhunski, Lučin, ma svi, baš svi. Svatko tko uđe da sve od sebe. Sad smo u polufinalu i sad možemo sve."

Foto: Sanjin Strukic/pixsell

Čeka se još utakmica s 10+ obrana naših golmana, možda je došlo vrijeme baš sad u polufinalu da se to dogodi...

"E sad se nadam da će netko od naših golmana napraviti ono što smo imali na SP-u. Imati utakmicu s 15 obrana. Dosad naši golmani nisu prešli 10 obrana, ali očekujem sad upravo to. E onda ćemo vidjeti. Dužni su i Kuzma i Manda jednu takvu utakmicu. Ovo sve do osam - devet obrana nije njihova razina. Jedna utakmica s 15-20 obrana i da idemo u finale."

Njemačka ili Danska u polufinalu?

"To je jedna utajkmica i sve je moguće. Sad nam treba jedna prava predstava Kuzme i Mande. Poput Wolffa na prvenstvu kad ima 18 obrana, e takva predstava golmana nam treba. Srna nam puno nedostaje, ali tu su ostali. Golmani su dužni, ne želim ih staviit pod pritisak, ali nisu imali utakmicu iznad deset obrana, ali imali su ključne. Nekad je i to jako bitno", zaključio je emotivni Ivan Ninčević.

Hrvatska je deseti puta ušla u polufinale Europskog prvenstva. Iako je pobjeda protiv Mađarske 27-25 bila teška, bila je ključna za osiguranje tog nastupa. Na kraju, Švedska nije uspjela ući u borbu za medalje, što je još jedan veliki uspjeh za naše dečke.

Morali smo pobijediti Mađarsku kako bismo osigurali polufinale, jer čekanje na rezultat utakmice između Švedske i Švicarske moglo bi biti beznadno. Iako je Mađarska bila izvan svih kombinacija, utakmica nije bila nimalo jednostavna, pogotovo s obzirom na to da je Zvonimir Srna bio odsutan. Mađari su izuzetno vješti u rukometu, prepoznaju ključne situacije, a vidjelo se da je Chema vrlo precizno pripremio svoj tim za ovaj dvoboj. No, nije im pomoglo. Hrvatska je u polufinalu.

POGLEDAJTE VIDEO: Kuzmanović je heroj nacije: Ni Ban Jelačić nije ovoliko naudio Mađarima