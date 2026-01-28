'Vidio sam da su nalijepili sliku tog čovjeka na zidu u hotelu. Nije zezancija to što je rekao'

Bivši hrvatski rukometni reprezentativac Marino Marić u razgovoru za Net.hr dijeli svoje dojmove nakon čudesne pobjede Hrvatske protiv Mađarske 27-25 i plasmana u polufinale Europskog prvenstva. S vidnim uzbuđenjem, Marino Marić komentira dramu koju je proživljavao kao navijač, nevjerojatnu srčanost hrvatskih igrača te koga bi radije vidio kao protivnika u borbi za medalju, Dansku ili Njemačku.

Iako iza sebe ima nebrojeno velikih i teških utakmica, Marić priznaje da mu je iskustvo gledanja s tribina puno stresnije od borbe na terenu. Opisao je osjećaj nemoći i napetosti koji osjeća svaki navijač, ističući kako je to potpuno drugačija perspektiva od one koju ima igrač u središtu zbivanja.

"Ma meni je teže gledati, definitivno. Srce mi lupa, onaj adrenalin, čekaš... Svaki napad je napet, što će se dogoditi", započeo je Marić, dodavši kako su dečki na terenu ostavili i posljednji atom snage.

"Stvarno smo izvukli ono, da upotrijebim frazu, zadnji atom snage. Moramo dečkima čestitati na zalaganju, na borbi, na vjeri. Dvije godine zaredom ući u polufinale je zaista veliki uspjeh i neka uživaju u ovom trenutku. Svaka im čast", govori Marino Marić.

'Slika na zidu kao dodatni motiv'

Jedan od ključnih faktora koji je, prema Marićevu mišljenju, dao dodatan vjetar u leđa našim reprezentativcima bilo je i podcjenjivanje od strane nekih stranih rukometnih analitičara poput Danca Rasmusa Boysena. Posebno se osvrnuo na komentare koji su stizali prije odlučujućih utakmica, a koji su našoj momčadi davali minimalne šanse.

"Nama je to samo dodatna motivacija. Vidio sam nalijepili su sliku Rasmusa Boysena na zidu u hotelu naših reprezentativaca... Nije to zezancija, kad te tako netko prozove i baci javni komentar, neki 'rukometni ekspert', to u tebi probudi inat. To je onaj trenutak kad si kažeš: 'E sad ćemo vam pokazati, majstori'", slikovito je opisao Marić hrvatski mentalitet.

Foto: Attila Kisbenedek/afp/profimedia

Upravo takve situacije, kada ih se otpiše, bude ono najbolje u našim igračima i tjeraju ih da pokažu svoju pravu snagu i karakter.

'U polufinalu bih radije Nijemce'

Sada kada je polufinale osigurano, postavlja se pitanje idućeg protivnika. U trenutku razgovora, utakmica između Danske i Njemačke još je trajala, a Marić je iznio jasan stav o tome koga bi više volio vidjeti s druge strane terena.

"Ja bih više volio Njemačku, jer s Nijemcima se da bolje igrati. Danci su, po mom mišljenju, opasniji", rekao je bez oklijevanja. Svoje mišljenje temelji na psihološkom aspektu. "Nakon one dvije prijateljske utakmice s Njemačkom, mislim da bi nam psihološki bilo dobro da igramo s njima. Oni vjerojatno u glavi imaju ono 'pobijedili smo ih i lako ćemo', a tu smo mi u takvim situacijama jako opasni. Mi to volimo, to nam je dodatan motiv. S druge strane, strah me da Danci rutinski ne izgube utakmicu. Oni su protivnik koji rijetko kiksa."

Bez obzira na ishod i ime protivnika, Marić zaključuje da u polufinalu nema lakih utakmica. Ipak, njegova želja je jasna, a pobjednički mentalitet i srčanost koju je Hrvatska pokazala daju nadu da se može nositi sa svakim izazovom koji slijedi.

Hrvatska rukometna reprezentacija pobijedila je Mađarsku s 27-25 (13-15), čime je osvojila prvo mjesto u skupini 2 drugog kruga i po deseti put u povijesti osigurala mjesto u polufinalu Europskog prvenstva.

Mađari su dominirali u prvom poluvremenu i sve do polovice drugog dijela imali prednost. Međutim, nakon što je Hrvatska promijenila obranu, uspjeli su preokrenuti rezultat i izboriti pobjedu, čime su se plasirali u polufinale, gdje ih očekuje susret protiv Njemačke ili Danske.

Četvorica hrvatskih igrača postigla su po četiri pogotka – Mario Šoštarić, koji je svih svojih četiri gola postigao iz sedmeraca, te Luka Lovre Klarica, Tin Lučin i David Mandić, koji je zabio posljednji gol. Zlatko Raužan, Veron Načinović i Ivan Martinović upisali su po tri gola, dok su Mateo Maraš i Luka Cindrić dodali po jedan. Dominik Kuzmanović obranio je devet udaraca.

Uz Hrvatsku, u polufinale iz ove skupine ide i Island, koji je osigurao plasman pobjedom protiv Slovenije s 39-31.

