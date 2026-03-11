Rijekin trener otkrio na koji dvojac ne može računati pa poručio: 'Ovo je naš forte'

Pred nogometašima Rijeke je prva utakmica osmine finala Konferencijske lige u kojoj će u četvrtak (18.45 sati) na Rujevici ugostiti francuski Strasbourg, a uoči utakmice je održana konferencija za medije na kojoj su govorili glavni trener Victor Sanchez i litavski reprezentativac Justas Lasickas.

"Svi smo iznimno ponosni na posao koji naši igrači obavljaju. Zaslužili su biti u ovoj fazi europskog natjecanja. Pripremamo se za ovaj težak sraz protiv jednog od favorita, momčadi koja je kandidat za osvajanje ovosezonske Konferencijske lige. Pripremit ćemo se najbolje što možemo, kao i uvijek, pokušavajući kreirati kvalitetan plan igre kako bismo neutralizirali ogromne kapacitete koje naš protivnik ima u fazi napada, ali i pokušali iskoristiti određene slabe točke koje smo kod njih uočili. Motivira nas ovaj proces, sretni smo i puni samopouzdanja, što je odličan pristup za ovakvu utakmicu", rekao je u uvodu Victor Sanchez koji se nakon kraćeg izbivanja s klupe vratio na svoju dužnost.

Prošle sezone je vodeći ljubljansku Olimpiju ostvario plasman u nokaut fazu, a sad je s Rijekom otišao i korak dalje u europskom natjecanju.

"Uzbuđeni smo, potpuno motivirani. Veliki izazovi su tu za sportaše i osjećamo da je ovo sjajna prilika da učinimo nešto još veće od onoga što je momčad već postigla u Europi ove sezone. Pokušat ćemo", poručio je glavni riječki strateg, a onda i nahvalio momčad kojoj će se njegovi izabranici suprotstaviti.

"Ako usporedimo njihov budžet s našim, jasno vam je o kakvoj se razini igrača radi. Fizički su na vrhunskom nivou, tehnički potkovani, a imaju i jasne automatizme u igri. Analizirali smo ih, vrlo su čvrsta, agresivna i dominantna momčad. Bit će nam jako teško kontrolirati utakmicu kroz posjed, iako ćemo dati sve od sebe u tom segmentu. Moramo biti pametni i iskoristiti trenutke u kojima možemo kreirati vlastite prilike."

Ono u čemu će Rijeka zasigurno imati prednost u prvoj utakmici je podrška s ispunjenih tribina stadiona na Rujevici.

"Naravno, to je jedan od naših glavnih aduta. Imamo navijače koji su potpuno uz momčad, uživaju u sezoni i ponosni su na igrače. Želimo iskoristiti taj ambijent. Na Rujevici će sigurno biti sjajna atmosfera koja će pomoći igračima, kao što je bio slučaj i u prethodnim utakmicama. Sjetite se samo zadnjeg iskustva iz teške utakmice u Kupu protiv Hajduka, gdje su nas navijači gurali do samog kraja, do krajnjih granica, kako bi pomogli momčadi da prođe dalje. To je definitivno naš forte, a motivacija koju igrači imaju da naprave nešto važno u najboljem mogućem scenariju je ogromna."

Riječki trener u ovom dvoboju ne može računati na dvojicu igrača.

"Vignato nije spreman, kao ni Barišić. Svi ostali su u normalnom procesu oporavka nakon prvenstvene utakmice protiv Vukovara. Sve je u redu, ali Vignato i Barišić su još u procesu rehabilitacije. Očekujemo da se Vignato vrati treninzima nakon ove utakmice."

Iz igračkog kuta, svoj pogled na predstojeći dvoboj dao je litavski reprezentativac Justas Lasickas.

"Naporno smo radili da bismo došli u poziciju boriti se protiv ovakvih ekipa. Kao igrači, sretni smo što se možemo nadmetati s najboljima. Bit će to zanimljiva utakmica i pravi užitak za naše navijače. Priredit ćemo im pravi spektakl", najavio je Lasickas, a potom opisao ozračje u svlačionici.

"Svjesni smo da će biti teško, ali atmosfera je prožeta uzbuđenjem. Fokusirani smo na priliku koju imamo. Želimo pokazati da možemo igrati protiv najboljih ekipa i ovo je šansa da na terenu dokažemo što sve možemo."

POGLEDAJTE VIDEO: Nakon što je Hajduk izgubio realne šanse za naslov prvaka, na Poljudu se okrenuli dalekoj budućnosti