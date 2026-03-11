FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
NIŠTA OD MAKSIMIRA /

Dinamo će sljedeće sezone domaće utakmice igrati u Zaprešiću

Dinamo će sljedeće sezone domaće utakmice igrati u Zaprešiću
×
Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Dinamo, koji je najviše osjetio nedostatak razvojne etape, jedini je klub koji je prijavio svoju drugu momčad za Prvu NL

11.3.2026.
10:42
Sportski.net
Josip Mikacic/PIXSELL
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Dinamova druga momčad ponovo će otvoriti svoja vrata početkom 2026./27. Iz HNS-a su shvatili svoju pogrešku te su dopustili klubovima iz SHNL-a da imaju druge momčadi u Prvoj NL.

Dinamo, koji je najviše osjetio nedostatak razvojne etape, tu je priliku prihvatio "objeručke". U klub je doveden Jerko Leko, a igrači koji bi trebali biti nositelji te momčadi (Horvat, Radoš, Mikić i dr.) počeli su dobivati minutažu.

No, Plavi su naišli na jedan drugi problem – stadion. Kako javlja Germanijak, Dinamo je želio da njihova druga momčad igra na Maksimiru, barem do preseljenja na Kranjčevićevu, no kako Lokomotiva nije imala gdje igrati, dva su se zagrebačka kluba dogovorila da će obojica igrati na istom stadionu (najprije Maksimiru pa Kranjčevićevoj), a da će Dinamova druga momčad otići u Zaprešić.

POGLEDAJTE VIDEO: Nakon što je Hajduk izgubio realne šanse za naslov prvaka, na Poljudu se okrenuli dalekoj budućnosti

DinamoPrva NlZaprešić
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx