Dinamo će sljedeće sezone domaće utakmice igrati u Zaprešiću

Dinamova druga momčad ponovo će otvoriti svoja vrata početkom 2026./27. Iz HNS-a su shvatili svoju pogrešku te su dopustili klubovima iz SHNL-a da imaju druge momčadi u Prvoj NL.

Dinamo, koji je najviše osjetio nedostatak razvojne etape, tu je priliku prihvatio "objeručke". U klub je doveden Jerko Leko, a igrači koji bi trebali biti nositelji te momčadi (Horvat, Radoš, Mikić i dr.) počeli su dobivati minutažu.

No, Plavi su naišli na jedan drugi problem – stadion. Kako javlja Germanijak, Dinamo je želio da njihova druga momčad igra na Maksimiru, barem do preseljenja na Kranjčevićevu, no kako Lokomotiva nije imala gdje igrati, dva su se zagrebačka kluba dogovorila da će obojica igrati na istom stadionu (najprije Maksimiru pa Kranjčevićevoj), a da će Dinamova druga momčad otići u Zaprešić.

