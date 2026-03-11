Vlasnica psića o fenomenu koji je malo poznat: 'Napokon imam divne trenutke'

Odrastanje štenca ispunjeno je dražesnim i nezaboravnim trenucima, ali istovremeno može biti nevjerojatno stresno. Mnogi vlasnici pasa govore o iskustvu takozvanog "puppy bluesa", osjećaja tuge i preopterećenosti kada se san o donošenju malenog klupka radosti u dom pretvori u suočavanje sa stvarnošću: energetičnom lopticom koja divlja po kući i uništava sve pred sobom. Neki se čak zapitaju je li pas za njih uopće bio ispravna odluka.

Srećom, to razdoblje ne traje zauvijek, a jedna je tiktokerica podijelila riječi ohrabrenja svima koji se nalaze u sličnoj situaciji.

Od sna o klupku radosti do demona koji sve uništava

Sash, koja redovito objavljuje sadržaj o životu sa štencem zlatnog retrivera Woodyjem, objavila je video s kaotičnim počecima njihova suživota. Snimka prikazuje psića kako trči po stanu, grize namještaj, skače joj na noge i općenito stvara nered.

"Poruka svima koji se osjećaju grozno sa svojim štencem ili onima koji ga žele, ali su ih uplašile horor priče", započela je. "Stvarno postane bolje."

Nastavila je opisujući prve tjedne kao borbu u rovovima. "Dobar dio prvih nekoliko tjedana bila sam potpuno u kaosu. Svaki budni trenutak sastojao se od ugriza, vješanja po mojoj odjeći i lajanja koje mi je paralo dušu. Činilo se kao da proživljavam sve loše strane, bez ijedne dobre. Nije bilo maženja ni slatkih trenutaka, sve se svodilo na neprestano 'gašenje požara' između treninga, hranjenja i spavanja."

Stvari ipak postaju bolje

Prikazujući snimke Woodyja kako se lijepo ponaša, odgovara na naredbe i uživa u maženju s vlasnicima, Sash je poručila da se situacija promijenila.

"Ovo je zapravo pozitivna poruka koja kaže da smo nakon nekoliko tjedana ovakvog stanja, čini se, prelomili. Grizenje se definitivno događa rjeđe", objasnila je u objavi. "Stvarno dobro napreduje s treninzima i napokon imam divne trenutke u kojima će jednostavno doći i sklupčati se pokraj mene. Žvače svoju igračku umjesto mojeg lica, što je predivno."

Napredak nije linearan, uvijek postoji novi izazov

Sash je svjesna da problemi ne nestaju preko noći, piše Mirror.

"Očito, napredak nije linearan i možda ovo objavljujem prerano, ali shvatila sam da upozorenje kako se stvari ne smire dvije godine ne znači nužno da ćete cijelo to vrijeme biti u ovom ludom, demonskom načinu života. Ispravite me ako griješim, ali mislim da se neke stvari poboljšaju dok se drugi izazovi pojavljuju."

Kao primjer navela je novi problem s kojim se suočavaju. "Grizenje se definitivno smiruje, ali naš je novi problem to što je jako nervozan oko drugih pasa. Općenito u šetnji, uvijek pokušava trčati natrag u smjeru doma. Mislim da uvijek postoji neki novi brijeg na koji se treba popeti, ali općenito stvari polako postaju lakše, stoga ostanite snažni", zaključila je.

Niste sami: 'Puppy blues' je stvaran fenomen

Osjećaj preopterećenosti i tuge nakon dolaska štenca vrlo je česta pojava. Koliko god štenci bili preslatki, stvarnost suživota s njima i sve što ona donosi može utjecati na mentalno zdravlje vlasnika, tvrde stručnjaci za kućne ljubimce iz tvrtke Rover.

"Nedavna studija otkrila je da je 45 posto novih vlasnika pasa imalo negativne osjećaje tijekom razdoblja odrastanja štenca. Ta potištenost često proizlazi iz spoznaje da je malo klupko dlake potpuno promijenilo cijeli vaš svijet", objasnili su. "S malo vremena i prilagodbe, 'puppy blues' će s vremenom nestati, ali dok ste u tome, zaista je teško."

