Trener pasa o tri pasmine koje je najteže dresirati: 'Nikada ne bih imao jednog takvog psa'

Profesionalni trener pasa Will Atherton podijelio je svoje iskustvo o tri pasmine s kojima smatra da je najteže raditi, a na vrh njegovog popisa smjestio se sibirski haski. Will je otkrio kako je tijekom karijere imao priliku surađivati s tisućama različitih pasa i njihovih vlasnika.

Zahvaljujući tom golemom iskustvu, kako je i sam napomenuo, radio je s nebrojeno mnogo različitih pasmina. Prilikom otkrivanja svoje "tri najmanje omiljene pasmine" za dresuru, Will je bez oklijevanja započeo sa sibirskim haskijem.

1. Sibirski haski je tvrdoglav i dramatičan poput mačke

"Uvijek uzdahnem kada shvatim da ću raditi sa sibirskim haskijem", priznao je Will. Opisujući narav sibirskog haskija kao "frustrirajuću", Will je naglasio da se dresura pokazala kao iznimno "izazovna".

Ulazeći u detalje, pojasnio je. "Prema mojem iskustvu, sibirski haskiji gotovo su poput mačaka: imaju vrlo malu želju ugoditi vlasniku. Oni znaju što žele i jedino im je stalo do toga da to i dobiju, bez obzira na naredbe", tvrdi trener.

Ovi psi su, prema njegovim riječima, "apsurdno energični", a izvorno su uzgajani kako bi prelazili gotovo 50 kilometara dnevno u brutalnim uvjetima, vukući iznimno teške saonice.

"A onda ih mi dovedemo u svoje domove i očekujemo da budu sretni i zadovoljni s 20 minuta šetnje oko kvarta", istaknuo je Will za Mirror.

Naglašavajući da takva rutina neće zadovoljiti potrebe psa, te s obzirom na njihovu sklonost da budu prave "kraljice drame", vlasnici mogu očekivati "cviljenje i zavijanje". "Oni su nevjerojatno dramatični", ponovio je Will. "To čini rad s njima izazovnijim i, iskreno, neugodnijim i težim. Nikada ne bih odlučio imati jednog takvog psa."

2. Kod križanaca pudla problem često leži u vlasnicima

Druga pasmina s kojom Will ne voli raditi su "bilo kakvi križanci s pudlom: Cockapoo, Cavapoo i slični".

Will je izjavio: "Smatram da ljudi koji gravitiraju prema ovim pasminama čine kardinalnu grešku humaniziranja pasa, što može stvoriti ogromne probleme". Prema njemu, problem nije toliko u samim psima koliko u pristupu vlasnika koji svojim ponašanjem nenamjerno potiču loše navike.

3. Kavkaski ovčar zahtijeva iznimno iskusnog vlasnika

Treća pasmina koju Will smatra izazovnom za dresuru je kavkaski ovčar. "Srećom, oni su iznimno rijetki, tako da sam osobno morao raditi sa samo nekoliko njih", rekao je. Iako nije ulazio u detalje o specifičnim izazovima, sama njihova veličina, snaga i zaštitnički instinkti čine ih pasminom koja zahtijeva iznimno iskusnog i dosljednog vlasnika.

Iako svaki pas ima svoj jedinstveni karakter, iskustvo profesionalaca poput Willa pokazuje da određene pasmine zbog svojih genetskih predispozicija i povijesne uloge mogu predstavljati veći izazov za dresuru, zahtijevajući od vlasnika dodatno strpljenje, znanje i trud.

