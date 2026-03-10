Majka ubijene Mihaele nakon odluke o novom suđenju: 'U šoku smo, ne možemo doći k sebi'

Visoki kazneni sud objavio je razloge zbog kojih je ukinuo prvostupanjsku presudu bivšem policajcu Marku Smažilu za ubojstvo osječke studentice Mihaele Berak.

Prihvatili su žalbu optuženika i predmet vratili Županijskom sudu u Osijeku na ponovno suđenje. U svom rješenju navode da prvostupanjski sud nije pravilno ocijenio sve izvedene dokaze.

Smažil je bio nepravomoćno osuđen na 18 godina zatvora, jer je prije tri godine službenim pištoljem usmrtio 21-godišnju studenticu u svom stanu u Osijeku.

Razgovarali smo s Mihaelinom majkom

RTL Danas razgovarao je s Mihaelinom majkom Jadrankom Berak. "Iznenađeni smo i u šoku smo. Izgubili smo našu Mihaelu na užasan način. Otrgnuta je od života i od nas. Ovo što proživljavamo ovom odlukom... Još ne možemo doći k sebi", govori nam Mihaelina majka.

"Vjerujemo da će suđenje biti kako treba, da će svi odraditi svoj posao kako treba pa će ova teška tuga i rana i priča na neki način što prije završiti. Kako ćemo se nositi? Idemo od početka i vjerujem da će se istina pokazati te da će se sve saznati, kao što se i na samom početku htjelo servirati na ružan način, sad vjerujem da će se konačno sve otvoriti, lijepo reći i da završi strašna bilanca s ubojstvima žena - prošle godine ubijeno ih 18. Naša Mihaela nama je jedna velika rana, ne bih nijednoj obitelji poželjela da to prođe", dodaje Jadranka Berak.

Evo što kažu odvjetnici

Razgovarali smo i sa Smažilovim odvjetnikom, Draženom Srbom, koji nam je kazao da je zadovoljan jer je Visoki kazneni sud uvažio navode iz njihove žalbe kao odlučne i bitne. Rekao je da će se Marko Smažil i na ponovljenom postupku braniti kao i dosad. Naveo je da on ne bježi od odgovornosti za, kako kaže, općeopasnu radnju koja je imala smrtnu posljedicu, no ne može prihvatiti optužbu i presudu kakva je bila na prethodnom suđenju. Obrana nema ništa protiv da novo suđenje bude otvoreno za javnost jer im je vrlo bitno da se sve vidi i čuje te da bude transparentno.

Svoje viđenje kazao nam je i Davor Čavar, odvjetnik obitelji Berak. Kaže da je iznenađen presudom Visokog kaznenog suda. Dodaje da će ponovljeno suđenje sigurno biti teško, posebno za roditelje, ali da će sve izdržati jer im je važno da se dozna prava istina o ovom postupku, koje se, podsjetimo, nastavlja 20. ožujka na Županijskom sudu u Osijeku.