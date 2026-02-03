Ukinuta presuda bivšem osječkom policajcu koji je ubio svoju djevojku

Prošloga tjedna RTL Danas dobio je potvrdu od Dražena Srba, odvjetnika Marka Smažila, bivšeg policajca PU osječko-baranjske, da je istina da mu se ukida presuda za ubojstvo osječke studentice Mihaele Berak (21).

Njegov odvjetnik je objasnio kako je dobio rješenje u kojemu je Smažilu produljen istražni zatvor. Istaknuo je kako se iz toga može zaključiti da mu je presuda ukinuta te da će biti vraćen sudu na ponovno suđenje.

No, danas je stiglo službeno priopćenje Županijskog suda u Osijeku koje je to i potvrdilo.

"Županijski sud u Osijeku zaprimio je rješenje Visokog kaznenog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: II Kž-50/2026-4 od 21. siječnja 2026., kojim je produljen istražni zatvor protiv opt. M.S. iz zakonske osnove čl. 123. st. 1. toč. 3. Zakona o kaznenom postupku.

Iz sadržaja toga rješenja proizlazi da je Visoki kazneni sud Republike Hrvatske rješenjem, poslovni broj: I Kž-211/2025 od 21. siječnja 2026., ukinuo presudu Županijskog suda u Osijeku, poslovni broj: K-11/2024-95 od 20. ožujka 2025. i predmet uputio Županijskom sudu u Osijeku na ponovno suđenje i odluku.

Ukinutom presudom Županijskog suda u Osijeku opt. M.S. proglašen je krivim zbog kaznenog djela ubojstva iz čl. 110. Kaznenog zakona te je osuđen na kaznu zatvora u trajanju 18 godina", navodi se u priopćenju.

Tvrdio je da se sama upucala...

Podsjetimo, Smažil je u ožujku prošle godine na Županijskom sudu u Osijeku nepravomoćno osuđen na 18 godina zatvora. Tragedija se dogodila 20. rujna 2023. godine oko 22 sata u Smažilovom stanu u Osijeku. Osječki policajac je iz svog službenog oružja ispalio hitac u glavu svoje djevojke Mihaele i na licu mjesta je usmrtio.

Smažil je na sudu izjavio da se ne smatra krivim. Ipak, nakon incidenta nije pozvao policiju ni hitnu pomoć, već je poduzeo radnje s ciljem prikrivanja kaznenog djela, unatoč tome što tvrdi da je smrt prouzročena iz nehaja, pri čemu je i najprije tvrdio da se djevojka sama upucala.

Istraga djela je ipak pokazala da je optuženi nakon pucanja smireno oprao ruke i zamijenio spremnik pištolja te svoju odjeću stavio na pranje. Tek nakon svega toga je zapravo odlučio nazvati policiju.