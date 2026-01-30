Srušena presuda u slučaju bivšeg policajca koji je ubio djevojku Mihaelu

Visoki kazneni sud je, čini se, ukinuo presudu Marku Smažilu, bivšem policajcu PU osječko-baranjske koji je za ubojstvo 21-godišnje osječke studentice Mihaele Berak, u ožujku prošle godine na Županijskom sudu u Osijeku nepravomoćno osuđen na 18 godina zatvora, piše Jutarnji list.

Čini se kako će se, stoga, Smažilu ponovno suditi za Mihaelino ubojstvo.

Visoki kazneni sud ovu informaciju nije potvrdio ni demantirao za RTL Danas.

RTL Danas dobio je, međutim, potvrdu Smažilovog odvjetnika Dražena Srba koji je objasnio da je dobio rješenje prema kojem je njegovom branjeniku produljen istražni zatvor. Iz toga se pravno i logički, istaknuo je odvjetnik, može zaključiti da je presuda ukinuta i da će biti vraćena sudu na ponovno odlučivanje odnosno, na ponovno suđenje.

Podsjetimo, u pitanju je suđenje za kobni događaj od 20. rujna 2023. kada je, oko 22 sata u Smažilovu stanu u Osijeku, policajac iz službenog pištolja ispalio hitac u Mihaelinu glavu i na mjestu je usmrtio.

Tada 27-godišnji policajac - koji je na sudu izjavio da se ne smatra krivim - nije odmah nakon kobnog događaja pozvao policiju i hitnu pomoć već je za prouzročenje smrti iz nehaja odlučio je poduzeti radnje s ciljem prikrivanja kaznenog djela koje je počinio, pri čemu je najprije tvrdio da se djevojka sama upucala.

Istraga je ipak pokazala da je optuženi nakon pucanja smireno oprao ruke, zamijenio spremnik pištolja ili naknadno napunio spremnik pištolja i svoju odjeću stavio na pranje.

Tek nakon svega toga, odlučio je prijaviti događaj. Najprije je razgovarao s ocem, prije toga je pokušao uspostaviti vezu s Centrom 112, ali bez uspostavljene veze. Nakon razgovora s ocem uspostavio je vezu s Centrom 112 i tražio dolazak hitne medicinske pomoći jer se "cura upucala s njegovim službenim pištoljem”.

Zatim je nazvao svog nadređenog u Postaji prometne policije Osijek.