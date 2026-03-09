FREEMAIL
UZBUNA NA NEBU /

Balistička raketa ispaljena prema NATO članici: Ušla je u zračni prostor, ali sustav je bio spreman

Balistička raketa ispaljena prema NATO članici: Ušla je u zračni prostor, ali sustav je bio spreman
Foto: Ilustracija: Shutterstock

Ovo je drugi put da ruše projektile iznad svog prostora

9.3.2026.
13:41
Katarina Dimitrijević Hrnjkaš
Ilustracija: Shutterstock
NATO-ova protuzračna obrana u istočnom Mediteranu oborila je drugu balističku raketu koja je ispaljena iz Irana i ušla u turski zračni prostor, priopćilo je u ponedjeljak tursko ministarstvo obrane

U svom priopćenju naveli su: "Balistički projektil ispaljen iz Irana koji je ušao u turski zračni prostor neutralizirala je zračna i raketna obrana NATO-a raspoređena u istočnom Sredozemlju. Neki fragmenti projektila pali su na prazna polja u Gaziantepu. U incidentu nije bilo žrtava ni ozlijeđenih."

Dodali su i da Turska pridaje veliku važnost dobrosusjedskim odnosima i regionalnoj stabilnosti. "Međutim, još jednom naglašavamo da će se odlučno i bez oklijevanja poduzeti svi potrebni koraci protiv bilo kakve prijetnje usmjerene prema teritoriju i zračnom prostoru naše zemlje. Podsjećamo sve da je poštivanje turskih upozorenja u tom pogledu u interesu svih", naveli su.

Ovo je inače drugi iranski balistički projektil koji je ciljao Tursku u posljednjih tjedan dana.

Podsjetimo i da je Turska danas poslala šest borbenih aviona F-16 na sjeverni Cipar i sustave protuzračne obrane na sjeverni Cipar kako bi poboljšala sigurnost turske zajednice usred rata u Iranu. 

"U kontekstu najnovijih događaja u našoj regiji, šest borbenih zrakoplova F-16 i sustava protuzračne obrane raspoređeni su od danas u Turskoj Republici Sjevernom Cipru", priopćilo je ministarstvo, dodajući da je to dio postupnog planiranja jačanja sigurnosti samoproglašene države.

POGLEDAJTE VIDEO Plenković otkrio nove cijene goriva: 'Sada će hrvatska javnost vidjeti što smo učinili'

TurskaBalistička RaketaNatoIran
