Tia Jurčić i njezin zaručnik slave: Jedna objava otkrila razlog njihove sreće

Hrvatska poduzetnica Tia Jurčić (41) na društvenim mrežama podijelila je poseban trenutak iz svog privatnog života. Pokćerka ekonomista Ljube Jurčića na Instagramu je čestitala rođendan svom zaručniku, legendarnom američkom košarkašu i sportskom komentatoru Kennyju "The Jet" Smithu (60), objavivši njihovu zajedničku fotografiju uz kratku poruku: “Sretan rođendan”.

Foto: Instagram

Par je u listopadu prošle godine otkrio da su svoju vezu podigli na novu razinu te su se zaručili. Tada je Tia uz fotografiju na kojoj je pažnju privukao impresivan zaručnički prsten napisala: “Da tebi - zauvijek!”.

Novo ljubavno poglavlje u Americi

Podsjetimo, Tia Jurčić posljednjih godina živi u Sjedinjenim Američkim Državama, kamo se preselila nakon razvoda od Marija Mamića (43) krajem 2023. godine. Iako je par svoju vezu potvrdio tek početkom 2024. godine, brzo je postalo jasno da je njihova ljubav ozbiljna. Zajedno su se pojavljivali na prestižnim događanjima, od Super Bowla do NBA All-Star vikenda, no detalje svoje intime uspješno su čuvali za sebe.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Prije veze sa Smithom, Tia je bila u braku s poduzetnikom i nogometnim menadžerom Marijem Mamićem nešto više od šest godina. Nakon sporazumnog razlaza ostali su u prijateljskim odnosima. Njezin prvi suprug bio je američki košarkaš Chris Warren, s kojim ima sina Dominika. I s njim je, kako je često isticala, ostala u odličnim odnosima radi zajedničkog odgoja sina, koji je centar njezina svijeta.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Skladna priča velike obitelji

Oboje iza sebe imaju po dva braka, a čini se da su u zrelim godinama pronašli zajednički sklad. Kenny Smith, dvostruki NBA prvak i jedan od voditelja kultne emisije "Inside the NBA", iz prethodnih brakova s Dawn Reavis i glumicom Gwendolyn Osborne ima četvero djece. Njegova kći Kayla uspješna je pjevačica, a sin K.J. krenuo je očevim stopama i radi kao košarkaški analitičar. S druge strane, Tijin sin Dominik, koji je rođen u Španjolskoj, također je mladi košarkaš, što je zasigurno još jedna poveznica koja spaja ovu veliku obitelj. Da u obitelji vlada sklad, pokazuje i činjenica da je Smithova kći Kayla javno čestitala Tiji rođendan, nazvavši je "nevjerojatnom osobom".

Iako su vijest o zarukama objavili na društvenim mrežama, par nije otkrio gdje se točno dogodila prosidba ni kada planiraju vjenčanje.

POGLEDAJTE VIDEO: Ponegdje bura i kraći pljuskovi, a meteorolog otkriva i kakvo nas vrijeme čeka kroz tjedan