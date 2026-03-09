Slovenci iznose šokantne glasine: U odnos Luke Dončića i zaručnice uplela se i policija?

O Luki Dončiću ovih se dana više ne piše samo u kontekstu sporta, već je u fokus javnosti sada dospio i njegov privatni život. Slovenski košarkaš našao se u ljubavnoj drami u kojoj je navodno ostao i bez djevojke Anamarije Goltes s kojom je već nekoliko godina bio zaručen.

Foto: Žiga Živulović jr./F.A. BOBO

Nakon što se preko društvenih mreža doznalo da par više nije u kontaktu, ubrzo se počelo pisati i o simpatijama Dončića prema poznatoj američkoj glumici Madelyn Cline, no sada slovenski mediji donose priču koja bi mogla itekako utjecati na imidž slovenske košarkaške zvijezde.

Naime, slovenski portal Trma.si sada piše o problemima koje su Luka i Anamaria imali u svojoj vezi, a navode i kako je Anamaria, nakon rođenja njihovog drugog djeteta, u rodilište pozvala policiju prilikom Lukinog posjeta u prosincu 2025. godine.

Kako navodi trma.si, još su u siječnju pisali kako su ekskluzivno saznali kako je Anamaria osobno zvala Policijsku upravu Kranj, no nisu otkrili koji je točno bio povod poziva policiji koja navodno nije trebala intervenirati jer se košarkaš smirio.

Foto: Chris Graythen/Getty images/Profimedia

Da su odnosi ovog para bili turbulentni potvrđuje i podatak koji prenose Slovenske novice.

Prema Slovenskim novicama, Luka Dončić u Ameriku se vratio samo nekoliko dana nakon rođenja svog drugog djeteta, a vrijeme između utakmica i poslovnih obaveza iskoristio je za putovanje u Meksiko. Međutim, pokrenuo je pravni postupak oko skrbništva.

Također, Slovenske novice pišu kako je Slovenac taj koji je prekinuo zaruke s Anamarijom, no službena potvrda tko je s kim prekinuo i u kakvim su odnosima danas još nije stigla. Isto tako, Luka Dončić i Anamaria Goltes još se nisu oglasili o tvrdnjama slovenskog portala koji donosi priču o uplitanju policije u njihov odnos.

POGLEDAJTE VIDEO: Dirljivo 'hvala' pred kamerama: Ove poruke majkama, suprugama i kćerima će vas raznježiti