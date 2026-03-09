Novi vrhovni vođa Irana 'ranjen'? Zbunjujuća objava na iranskoj televiziji, u javnosti nije viđen od početka rat

Sin ubijenog ajatolaha Alija Hameneija navodno je ranjen u iranskom ratu, prenose britanski mediji samo dan nakon što je imenovan novim vrhovnim vođom te zemlje.

Naime, Modžtaba​ Hamenei (56) i službeno je naslijedio svog oca nakon što ga je režimska skupština od 88 članova proglasila novim vrhovnim vođom.

No, u jednom izvještaju na iranskoj državnoj televiziji u kojem se spominje njegov ishod, a koje citira Daily mail, spominje se da je ranjen u ratu.

Voditelj programa ga je nazvao "janbaz", što znači da ga je neprijatelj ranio "u ramazanskom ratu", što je, prema pisanju Daily Maila, izraz koji iranski mediji koriste za trenutačni sukob koji je buknuo nakon što su SAD i Izrael napale Iran.

Nije navedeno kako je ozlijeđen. No, za kontekst, osim oca, u napadima na Teheran poginula mu je supruga.

Analitičar je kasnije sugerirao da je moguće da je Hamenei ranjen tijekom službe u iransko-iračkom ratu 1980-ih, iako ostaje nejasan kontekst.

'Osvetoljubiv je'

U izvješću na iranskoj televiziji također se tvrdi da Modžtaba, koji nije viđen u javnosti od početka rata, tečno govori engleski jezik i da je završio tečajeve psihologije.

Dodaju da zna baratati modernim tehnologijama, vojnim znanostima i sigurnosnim pitanjima te političkim načelima i izvršnim zahtjevima zemlje.

Novi vrhovni vođa Irana ima snažne veze s Iranskim revolucionarnim gardijskim korpusom (IRGC) te ga je izabrala iranska Skupština stručnjaka "pod pritiskom Revolucionarne garde", navode iranske mediji.

Inače, slučaj da sin naslijedi oca negativno se doživljava u šijitsko-muslimanskom klerikalnom establišmentu u Irani.

Njegov otac, ubijeni vrhovni vođa, sam je navodno izrazio protivljenje njegovoj kandidaturi jer bi to nalikovalo na nasljednu vladavinu koju je imala šahska monarhija prije nego što je svrgnuta u Iranskoj revoluciji 1979. godine.

No, budući da je izabran za vrhovnog vođu Irana, nastojat će se osvetiti za ubojstvo svog oca, prema riječima jednog iranskog stručnjaka.

Za BBC Radio 4 su rekli: "On je osvetoljubiv. Ubili su mu oca i on to neće pustiti".

